Conozca cómo potencializar el talento profesional de sus colaboradores

La experiencia de más de tres años en una reconocida multinacional automotriz le permitió a Carlos Santana ver que en el mercado colombiano no había herramientas objetivas que permitieran evaluar a los colaboradores. Por eso, hace diez años este ingeniero industrial y emprendedor Endeavor desde 2015 decidió crear Acsendo.

El software de Acsendo es una poderosa pero sencilla herramienta que permite evaluar el desempeño de los colaboradores con un sistema en línea intuitivo; promover el mérito y acabar con el favoritismo en las decisiones administrativas. Así como obtener resultados fácilmente interpretables para construir planes de desarrollo efectivos.



Esos atributos han llamado la atención de programas de aceleración como iNNpulsa y MassChallenge (Estados Unidos) y de fondos de venture capital como Velum y Veronorte, que han apoyado a esta compañía no solo en la conquista de Colombia, la tercera fuerza laboral de América Latina, sino también en su proceso de internacionalización, que hoy cuenta con clientes en más de 15 países de la región y oficinas también en México y Chile.

Acsendo ya ha evaluado a más de un millón de colaboradores en más de 300 empresas con algo que es mucho más que un software, tal y como lo explica su CEO: “Acsendo es más que un software de talento humano, somos una experiencia de innovación y crecimiento en la que nuestros clientes encuentran la posibilidad de estar más cerca de sus empleados y de acompañar y guiar su crecimiento”.



Y es que aunque muchas empresas se preocupan por contratar el mejor talento posible, no siempre cuentan con herramientas que les permitan aprovecharlo en beneficio del negocio. Por eso, esta solución brinda una perspectiva integral sobre el desempeño de los colaboradores, pues al medir su nivel de compromiso y ambiente laboral, los directivos cuentan con datos concretos que les permiten tomar mejores decisiones.



Una de las ventajas de la herramienta es que descubre las brechas que un trabajador tiene en su cargo y construye una ruta de desarrollo con actividades basadas en metas para optimizar su aporte a la organización. Esta funcionalidad es un plus porque prepara a las empresas de una mejor forma para cuando necesitan reemplazar talento, ya sea por una motivo estratégico o por circunstancias específicas como renuncias o enfermedades.



Sin embargo, la gestión de los colaboradores de una empresa no se centra simplemente en potencializar el talento sino también en reconocerlo y premiarlo. El software cuenta con un sistema que promueve el reconocimiento del mérito entre los trabajadores dándole transparencia a los bonos y ascensos, así como generando más compromiso y satisfacción, un aspecto fundamental para un segmento poblacional que cada vez tiene más influencia en las empresas: los millennials.



Además de la facilidad de uso, la adaptación a los procesos de las empresas y los costos, la solución se destaca por su servicio al cliente. "Nuestro valor diferencial es el servicio que prestamos y que se puede constatar en los testimonios de los clientes. No es solo un software que adquieres para hacer tus procesos, sino que hay un equipo detrás que te acompaña para lograr resultados exitosos”, agrega Santana.



Gestionar los procesos y evaluaciones de talento humano a través de un software como el de Acsendo, beneficia no solo al área de Relaciones Humanas, sino también a los demás departamentos de la empresa al facilitar la alineación de la estrategia organizacional.