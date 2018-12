Niños sin espacios para jugar en su conjunto y parqueaderos invadidos

Los propietarios de unas casas ubicadas en un conjunto residencial explican que tienen pocas zonas comunales para la recreación de los niños. Sin embargo, por autorización del consejo y de la administración se modificó el uso de estas áreas y las destinaron a estacionamientos para motos y bicicletas, cuyos usuarios las utilizan sin ninguna reglamentación.



“¿Es posible cambiar el uso sin aprobación de la asamblea?”, preguntan los consultantes, quienes consideran que adquirieron sus casas teniendo en cuenta esos espacios. “¿Qué podemos hacer para devolver estas zonas comunes a su uso original?”, anotan.

Respuesta. El cambio de uso de las zonas comunes debe ser aprobado por la asamblea de propietarios, con un quórum del 70 por ciento del total de coeficientes de copropiedad. Ante esto, los dueños y residentes inconformes deben solicitarles a la administración y al consejo que presenten el caso a la asamblea.



Sugiero revisar los planos aprobados mediante la licencia de construcción para determinar si las zonas aparecen con destinación específica para recreación, pues su reforma requerirá la aprobación de la respectiva oficina de planeación o de la curaduría urbana, según el caso. La asamblea podrá ser convocada también de manera extraordinaria por los propietarios que representen al menos la quinta parte de los coeficientes.

Además, en el caso de que no se logre reunir a la asamblea los mecanismos de solución de conflictos consagrados en el reglamento de propiedad horizontal y en la ley, son otras opciones. Si la asamblea toma una decisión sin cumplir las disposiciones legales, los disidentes podrán impugnarla.



También existe la posibilidad de instaurar una acción policiva o judicial. Es importante anotar que la extralimitación de funciones por parte del administrador o del consejo está afectando derechos de los menores al disminuir el uso y goce de los bienes.

Sobre parqueaderos

Un propietario pregunta: “¿El parqueadero para visitantes puede arrendarse permanentemente a un solo propietario?, ¿un residente sin carro puede utilizarlo para guardar muebles y enseres?”.



Respuesta: usar los parqueaderos de visitantes como si fueran propios no es posible. Tampoco deben asignarse al uso exclusivo, lo cual está prohibido por la Ley 675 del 2001. No obstante, es posible que estas áreas sean explotadas económicamente si está previsto en el reglamento.



El propietario que no tiene carro no puede cambiar la destinación del estacionamiento o garaje con el fin de usarlo como depósito. Sin embargo, si quiere, está permitido cederlo a otra persona; de lo contrario, se hará acreedor a las sanciones correspondientes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.



VIVIENDA