Inicia afiliación electrónica a Colpensiones

Para las personas que nunca han estado afiliadas, Colpensiones, administradora del régimen de prima media que está en manos del sector público, lanzó este martes la plataforma de afiliación electrónica, con la cual, el trámite podrá realizarse en 20 minutos, según indicó la entidad.

El lanzamiento hizo parte de la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que el evento contó con la participación del presidente Iván Duque; la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa.



Según Villa, los colombianos no tendrán que desplazarse hasta una oficina para poderse afiliar al sistema. Solo tendrán que ingresar a la plataforma de Colpensiones y seguir las indicaciones.



En el periodo de transición, hasta que los ciudadanos tengan dominio del manejo de la plataforma, habrá una ventana de soporte en línea, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados, de 8 a.m. a 12 del medio día.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS