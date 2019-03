US$ 313 millones al año valdría veto de UE a aceite de palma

A los cerca de los 50 millones de dólares que el país dejó de exportar en 2018 por causa de los aranceles al acero que le impuso Estados Unidos, podrían sumarse 313 millones de dólares anuales en aceite de palma en Europa.



Por ello, el Gobierno empezará en los próximos días una ofensiva, en primer lugar diplomática, para evitar un límite que ya se decretó en el interior de la Unión Europea (UE) a las exportaciones del insumo.

La viceministra de Comercio, Industria y Turismo, Laura Valdivieso Jiménez, dijo a EL TIEMPO que prevén que la medida podría ejecutarse en mayo, por lo que desde ya la están evaluando y pedirán que excluya a Colombia.



A mediados de marzo, la UE fijó el tipo de biocombustibles de aceite de palma que pueden contarse dentro de las metas de energía renovable en la región e introdujo un sistema de certificación previa. Esto significa que dicho producto no se tendrá en cuenta para la mezcla que se considera ecológica o amigable con el medio ambiente.

También cabe recordar que 46 por ciento del producto que entra al Viejo Continente se utiliza como agrocombustible, según la coalición ecologista Transport & Environment.



De acuerdo con Bloomberg, la medida de la UE fue precedida por una norma en el 2018 acordada por el bloque de 28 naciones, cuando el Parlamento Europeo (PE) avaló restricciones en las mezclas de etanol, sobre producción en terceros países que considera causan deforestación y agravan el cambio climático.

Indonesia y Malasia, que en conjunto representan 85 por ciento de la oferta mundial de aceite de palma, están amenazando por su lado con tomar represalias si les frenan los envíos al continente europeo. Mientras que el ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, indicó que llevarán el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tomarán medidas que en estos momentos no van a detallar. Por el anuncio de las medidas restrictivas en la UE, los precios de la materia prima agrícola además han bajado 15 por ciento desde el 2018, agregó Bloomberg.



No obstante, la norma ofrece algunas exenciones para aplacar a los países productores, como la posibilidad de exportar a la UE aceite de palma proveniente de pequeños cultivos. Según Efe, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Guerend, negó la semana pasada en Yakarta, capital de ese país, las acusaciones de proteccionismo y afirmó que el 50 por ciento del aceite de palma de dicha nación entra a la eurozona libre de aranceles y recordó que el uso alimenticio no será restringido.

Gestión de Colombia

Laura Valdivieso Jiménez, viceministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, agregó que vienen trabajando de manera coordinada con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para que se reconozca que el producto no genera el efecto de deforestación, que es precisamente lo que se está cuestionando en otros países productores del bien, los cuales han aumentado su frontera agrícola, presuntamente desplazando bosques y afectando la biodiversidad.



El Gobierno inició un trabajo primero a través de embajadas y ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. En primer lugar, habría un viaje de funcionarios de Mincomercio a Bruselas para plantear una defensa. Extraoficialmente se supo que si no rinde frutos se convertiría en un caso en la OMC.

Alerta máxima entre cultivadores nacionales

Los cultivadores colombianos están preocupados por la medida en Europa de límites al aceite de palma.



El presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, le respondió a EL TIEMPO, a través de un documento, que el cultivo requiere una menor cantidad de tierra para producir una tonelada que otras oleoginosas, dada la alta productividad por hectárea.



“En razón de ello, actualmente los extractos oleaginosos de palma se ubican en el primer lugar dentro del ranquin de la producción mundial de aceites y grasas vegetales, al consolidar más de 33 por ciento de la oferta mundial de estos productos”, asevera.



En opinión del dirigente gremial, competidores que producen aceites a partir de otros cultivos presionan campañas de desprestigio y lanzan mensajes negativos y afirmaciones engañosas sobre nutrición, salud o medioambiente.



Agregó que el movimiento en contra de la palma de aceite en Europa reviste gran preocupación para el gremio, pues 60 por ciento de las exportaciones del sector se colocan allí.



“Esperamos que la Unión Europea, de conformidad con lo que ha referenciado al Parlamento Europeo, otorgue un tratamiento diferencial a los 12 países productores donde la deforestación asociada a la oleaginosa es menor a 10 por ciento”, agregó.



