Cartel de fletes, el otro tentáculo de dos exlíderes camioneros

Decenas de correos electrónicos, entradas en blogs y hasta publicaciones en Facebook y otras redes sociales hacen parte de las pruebas que llevaron a encontrar y castigar otro cartel en Colombia: el de los fletes en el sector del transporte de carga.

La historia se remonta al 2011, cuando –tras casi quince años– se eliminó la tabla de fletes oficial, la cual fijaba unas tarifas mínimas de pago para mover carga en el país, y se dio paso a que estos valores se midieran por oferta y demanda.



Sin embargo, entre junio del 2011 y octubre del 2013, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) “sacaron en varias ocasiones una tabla de referencia (...) con el objetivo de que fuera adoptada por los transportadores de carga terrestre, lo cual constituye a todas luces una infracción del régimen de protección de la libre competencia económica”.

Esta conclusión fue hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que tras varios años de investigación encontró y multó con más de 1.700 millones de pesos a ambos gremios, sus más de 12 seccionales en todo el país y a 31 personas naturales, entre las cuales están los reconocidos exlíderes camioneros Pedro Aguilar y Luis Orlando Ramírez.

Batalla jurídica

El primero es recordado porque el año pasado salió un tiempo de la cárcel, gracias a que un fiscal falso logró su libertad; después fue capturado y hoy se encuentra en casa por cárcel, donde paga una pena de diez años por otro recordado cartel, el de la chatarrización. Entre tanto, del segundo no hay rastro desde hace cerca de dos años, cuando salió del país alegando haber recibido amenazas criminales en su contra y de su familia.



Ambos exdirectivos, a través de sus abogados, buscan hoy tumbar la resolución con la que la SIC los sancionó, por su presunta cartelización, con los mismos argumentos que se defendieron inicialmente. Para esto estarían buscando acusar a los investigadores de haber tenido fallas en el proceso, invocarían sus derechos a la defensa y a la intimidad, e incluso alegarían que hubo ilegalidad en la consecución de las pruebas.



El recurso lo está estudiando la misma SIC, por lo que no puede pronunciarse acerca del caso. Sin embargo, en el informe motivado de la Delegatura para la Protección de la Competencia, avalado en su momento por el superintendente Andrés Barreto para imponer las multas, se encontró que Aguilar, Ramírez y los demás líderes “falsearon el papel del Estado de manera unilateral, lo cual no resulta aceptable”.

A esta afirmación llegaron los investigadores de la SIC, quienes determinaron que si bien la ley no permitía el cobro de fletes por medio de tarifas fijas, cuando Aguilar y Ramírez presidían la ACC y la ATC, respectivamente, les presentaron a sus agremiados su propia tabla con precios ajustados al alza, y esto generó que los transportadores cobraran más dinero.



En su defensa, los gremialistas argumentaron que los valores expuestos eran meramente informativos y no constituían una práctica sistemática de cobros mayores, tesis que desvirtuó la Superintendencia. De hecho, la Delegatura “encontró que las agremiaciones fijaron una tarifa del ‘valor a pagar’ superior al (de referencia) del Ministerio de Transporte, en el 85 por ciento de los trayectos” revisados, sumado a que de 40 rutas analizadas, se halló que los cobros que se habrían hecho por parte de los transportadores habrían sido entre 88 y 528 por ciento más costosos.



Esto le permitió a la entidad vigilante determinar que la intención de ACC y ATC “consistió en diseñar de manera consciente y arbitraria una tabla de valores en la que las distancias más cortas se cobraran con valores significativamente más altos de los estimados por el Mintransporte”, lo cual llevaron a cabo en todo el país durante más de dos años.

‘Persisten problemas’

Para el exviceministro de Transporte Alejandro Maya, estas prácticas las hicieron aun sabiendo que iban en contravía de lo estipulado por la ley y afectando el progreso del sector, y la competitividad que este trae para el país. “Lo que hicieron los exdirectivos gremiales con el cartel de los fletes fue ponerse de acuerdo para imponer una tabla de fletes ilegal y cobrar más de lo que rige la libre competencia, incluso cuando la norma se los prohibía”, agregó.



En esto coincidió Juan Carlos Rodríguez, presidente del gremio Colfecar –no relacionado con el cartel–, quien añadió que, en su concepto, la libertad vigilada aún no existe en el sector y el problema se mantiene vigente.



“La tabla de fletes desapareció en la norma en el 2011, pero hoy persiste en la herramienta Sice Tac (del Ministerio de Transporte); allí, los costos se incrementaron al cierre de 2018 en 5,4 por ciento y absorbieron la tarifa. Esto hace que el transporte de carga sea una actividad inviable y nada competitiva”, enfatizó el directivo gremial.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

En Twitter: @SLondonoV