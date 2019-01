La ruta del 2019 para que la gente pague impuestos

Los impuestos, como esa obligación económica de la que no pueden escapar los contribuyentes, tiene ya una planilla establecida, tras la expedición de un decreto de la Dian en el que indica la hoja de ruta para pagarlos. También las ciudades tienen listas sus fechas para el aporte de los impuestos de vehículos y el predial. De la planeación financiera depende que pueda disponer de los recursos para no incurrir en retrasos que le aumentarán los costos, debido a las sanciones.

Además, en el caso de las obligaciones locales, como el predial y el impuesto de vehículos, que deben hacer parte de sus sumas, hay descuentos por pago anticipado.

Atender las fechas le ahorrará mucho dinero, porque las reducciones en descuentos son hasta del 10 por ciento. Por el contrario, las sanciones por olvidar los plazos le harán más onerosa la obligación tributaria.

Bucaramanga

De acuerdo con la medida temporal adoptada por la Alcaldía, los contribuyentes del impuesto predial tendrán un descuento del 10 % por pronto pago hasta el 31 de enero, y en el siguiente mes se hará una reducción del 5 % para quienes cumplan la obligación.



En cuanto al pago del impuesto vehicular, que recauda la Gobernación, se hará un descuento del 15 % por pronto pago, según las siguientes fechas: placas terminadas en 1 y 2, hasta el 5 de marzo; 3 y 4 hasta el 19 del mismo mes; 5 y 6 hasta el 2 de abril; 7 y 8 hasta el 23, y por último, las placas que terminen en 9 y 0 tendrán hasta el 7 de mayo.



Del 8 de mayo al 25 de junio los contribuyentes del impuesto vehicular en Santander deberán pagar la tarifa plena y a partir del siguiente día inicia la sanción, cuyo monto mínimo es $ 171.000.

Cali

Los contribuyentes del predial en Cali tienen hasta el 30 de abril para pagar con un descuento del 15 por ciento, dijo la directora de Hacienda Municipal, Patricia Hernández.



Quienes lo hagan antes del 28 de junio tendrán el 5 por ciento de beneficio. Después de esa fecha y hasta el final del año no hay descuento pero no se pagan intereses de mora. Este año los caleños tendrán una actualización catastral.



María Victoria Machado, directora del Departamento de Hacienda y Finanzas del Valle, dijo que espera un recaudo de unos 125.000 millones de pesos en el calendario para impuesto automotor. Reseñó que las placas del 000 al 333 tienen plazo hasta el 29 de abril; las placas que van del 334 al 666 plazo hasta el 30 de mayo, y las que van del 667 al 999 plazo hasta el 28 de junio.



Las motos de más de 125 centímetros cúbicos tienen plazo hasta el 28 de junio para pagar. Lo más importante es que este año vamos a tener un trabajo muy fuerte sobre el impuesto de las motocicletas, para que no dejen todo para lo último.

Medellín

Para los antioqueños el plazo establecido, hasta el 22 de marzo, permitirá pagar el impuesto vehicular con un descuento del 10 por ciento por pronto pago. Después de esa fecha y hasta el 20 de julio se podrá cumplir con la obligación con tarifa plena. Tras esa fecha habrá sanciones con intereses.



En cuanto al predial, el pago se organizó en 4 trimestres así:

Trimestre 1: del 12 de febrero al 1 de marzo, según comuna, y con fecha de vencimiento, sin recargo, 27 de marzo.



Trimestre 2: del 6 al 21 de mayo, con vencimiento sin recargo el 26 de junio.

Trimestre 3: del 31 de julio al 20 de agosto. Sin recargo, 26 de septiembre.

Trimestre 4: Del 30 de octubre al 21 de noviembre, pago sin recargo antes del 26 de diciembre.

Cartagena

Más de 284 mil facturas fueron emitidas por la Secretaría de Hacienda Distrital para que contribuyentes de predios residenciales y no residenciales se acojan al 20 y 10 por ciento de descuento respectivamente en el pago de los impuestos.



“Los incentivos son para aquellos contribuyentes que se encuentren al día, y que hasta el 28 de febrero podrán acogerse al 20 por ciento de descuento para predios residenciales y 10 por ciento para los no residenciales”, dijo William Valderrama Hoyos, Secretario de Hacienda.



Para los cartageneros que no alcancen a pagar en estas fechas habrá descuentos hasta el 5 de abril, del 10 por ciento para predios residenciales, y de 5 por ciento para no residenciales.



Según Hacienda, hay más de 7.900 nuevos predios que ingresaron a la base catastral de la ciudad y deben empezar a pagar tributos.



En Cartagena hay 446.890 millones de pesos en facturación puesta al cobro para la vigencia 2019 en materia de impuestos por vivienda.



Con respecto al 2018, el crecimiento para el 2019 es de 18.194 millones de pesos, más que el año anterior, informó hacienda.

Barranquilla

De acuerdo con el calendario tributario de la Gobernación del Atlántico para este 2019, las fechas de recaudo del impuesto a vehículos van entre el 2 de enero y el 8 de julio, después se aplicarán la multa de 343.000 pesos.



Hasta noviembre del 2018 la Gobernación recaudó por este concepto 53.500 millones, un crecimiento del 6 por ciento con relación al 2017. Por los lados de la Alcaldía de Barranquilla, quienes paguen la totalidad del impuesto predial a más tardar el 29 de marzo tendrán derecho a un descuento del 10 por ciento. Con descuento del 5 por ciento se beneficiaran los que paguen hasta el 31 de mayo y sin incentivos, el 30 de junio del presente año.



La Alcaldía informó que los contribuyentes que autoricen a su banco el pago automático de impuesto predial de sus cuentas corrientes o de ahorro tendrán descuento del 2 %, el cual debe realizarse mensualmente durante todo el año.

Bogotá

Durante el 2019, los bogotanos deben estar listos para cumplir con la obligación tributaria del impuesto predial, lo que podrá hacerse hasta el 5 de abril con un descuento del 10 por ciento, según lo ha dispuesto la Secretaría de Hacienda.



Las personas que realizarán el pago del predial por cuotas (4 en total) deben presentar la declaración virtual hasta el 29 de marzo, de manera que puedan empezar a pagar la primera cuota el 10 de mayo. Desde el 21 de junio el pago del predial, para los que no aprovecharon el descuento ni presentaron la declaración por cuotas, se hará sin descuento. Con el impuesto vehicular, las fechas claves son el 3 de mayo, para pago con descuento del 10 %, y el 28 de junio (sin descuento).

Impuestos nacionales

Renta: Una de las obligaciones que más preocupa a los colombianos es el impuesto de renta. Las personas naturales que tengan menos de 3,8 millones de pesos de ingreso mensual deberán declarar, más no todas tendrán que pagar (Ver condiciones en el gráfico). Si está entre ellos deberá tener pendiente que los últimos plazos en el 2019 serán entre el 6 de agosto y el 17 de octubre, según los dos últimos dígitos de la cédula.



Para los grandes contribuyentes la Dian estableció 3 cuotas: La primera vence entre el 8 y el 21 de febrero; la segunda entre el 9 y el 25 de abril, y la tercera, del 11 y el 25 de junio.



Otra fecha clave para los ciudadanos es la de los tiempos en los que hay que presentar la documentación para bajar la base de retención en la fuente, es decir, el dinero que le descuentan mensualmente de su ingreso y que luego, suma a la cifra de los que tienen que pagar impuesto de renta. Aunque aún el último plazo no ha sido establecido, por lo general es hasta la segunda semana de abril.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NACIÓN