Aceleran las obras para culminar el túnel de La Línea

Durante la visita que realizó este miércoles el presidente Iván Duque a la obra del túnel de La Línea, que hace más de 10 años está en ejecución, el mandatario aseguró que el objetivo de su Gobierno es entregarlo en el 2020, pues ya están asegurados recursos por 620.000 millones de pesos para finalizar la construcción. De hecho, calificó el túnel como “la obra emblemática del bicentenario”.

“La idea que nosotros estamos desarrollando con el Invías y con el Ministerio de Transporte es que la obra del megatúnel esté terminada en mayo del 2020, y esperamos que la obra completa, que es el cruce de la cordillera Central, Cajamarca-Calarcá, que tiene más de 20 túneles y de 30 viaductos, la podamos entregar en diciembre del 2020”, aseveró el Presidente.



Duque viajó a Calarcá (Quindío) para inspeccionar cómo avanzan los trabajos que buscan unir ese municipio del Eje Cafetero con Cajamarca (Tolima) y permitirá cruzar la cordillera Central. Para ello hizo un recorrido desde el portal Bermellón del Túnel principal hasta el portal Galicia, en Quindío.

Según explicó el Gobierno, el proyecto se encontraba desfinanciado y en algunos sectores paralizadas las obras desde 2016, por lo que se contrató a la firma Ingetec para efectuar los estudios “de patología de las obras ejecutadas por el contratista anterior”.



Los estudios de dicha firma determinaron que el proyecto no se terminaría en 2018 y los recursos no eran suficientes. Según la consultora, se evidenciaron fallas técnicas, obras inconclusas, deficiencias en procesos constructivos y el no cumplimiento de normas técnicas. Por ese motivo, el Gobierno tuvo que diseñar obras adicionales para reparar, repotenciar y reconstruir algunos de los trabajos realizados.



Con estudios y diseños definitivos, el Gobierno implementó una gerencia especializada para el proyecto, la cual determinó la estrategia de culminación de las obras y aseguró esos recursos adicionales el pasado 28 de diciembre.



Con estos recursos, el Invías prevé la terminación de los trabajos y la puesta en servicio de las obras complementarias del proyecto, en diciembre de 2020. También, “la culminación de los trabajos y entrada en operación del túnel de La Línea para brindar mejores condiciones de movilidad a transportadores y viajeros del país”, indicó la entidad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS