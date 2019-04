Lo que se debe evitar para tener un régimen de pensiones viable

Aunque elevar la edad de jubilación debería ser un tema inaplazable para lograr una reforma pensional a fondo, está visto que ese será un aspecto que no hará parte del proyecto que alista el Gobierno.

Un aspecto que, en opinión de algunos analistas y entes multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), resulta de gran importancia, entre otros, para evitar que los regímenes de pensiones sean inviables y no pongan en alto riesgo las finanzas de los países, como ocurrió en España, Brasil y Argentina, por mencionar tres casos.



En Argentina, por ejemplo, el gasto para completar las mesadas de los pensionados alcanza el 44 por ciento del presupuesto anual, según Fernando Mesquida, socio consultor para Latinoamérica de Milliman; Brasil destina unos 91.000 millones de dólares (3 por ciento del PIB), dijo Lucas Nóbrega, director de la Asociación Brasileña de Fondos de Pensiones Complementarias; mientras que en España, ese pago alcanzó la mitad del déficit fiscal de esa nación el año pasado y crece el doble que los ingresos, advirtió Juan Francisco Jimeno, director de la división de Modelamiento y Análisis Económico del banco central de ese país.

Los tres expertos participaron en el 12.° Congreso Fiap-Asofondos, realizado en Cartagena la semana anterior, en el que mostraron los problemas afrontados por sus países en los últimos años por cuenta de inapropiados sistemas pensionales, los cuales obligaron a impulsar sendas reformas para evitar su colapso y el de las finanzas públicas.



La implementación de un único sistema de reparto insostenible en el tiempo, sin tener en cuenta los cambios demográficos que se están dando en el mundo; la incorporación de factores políticos y populistas, así como las desigualdades pensionales entre los miembros de una misma sociedad, son parte de los errores cometidos a lo largo de los años y se plantearon justo ahora que Colombia avanza en la estructuración de un proyecto de reforma pensional que corrija los vacíos del actual esquema pensional en el país.



Coincidieron en que dos aspectos inaplazables al momento de adoptar un sistema de jubilaciones son la transparencia y el ahorro individual como pilares fundamentales para aliviar las cargas financieras de los gobiernos para que se haga una mejor redistribución de sus recursos entre la población más necesitada.

Cambios demográficos

Tampoco se puede desconocer hoy que uno de los grandes problemas que enfrentan las naciones son los cambios demográficos, como consecuencia de un mayor y más rápido envejecimiento de la población, de hogares con cada vez menos hijos y del surgimiento de nuevos modelos de familias.



Por eso, elevar la edad de jubilación debe estar en la agenda de las reformas, aunque esta siempre será una medida impopular, pues a nadie le cae bien tener que trabajar más para alcanzar su jubilación; no obstante, esto es parte de la solución al problema, coincidieron los expertos.



En España, por ejemplo, se planteó, como parte de la solución a la crisis, entre otras medidas, que las personas se jubilen a los 67 años (hombres y mujeres), con posibilidad de una pensión anticipada a los 63 años.



En Brasil, la reforma que discute el legislativo busca elevar la edad en cinco años, es decir, que su población lo haga a los 65 años y no a los 60, como ocurre hoy. Argentina, por su parte, mantiene la edad de pensión en 60 para las mujeres y 65 para los hombres.



A ese ajuste, como a otros que se están haciendo, llegaron esas naciones por los desequilibrios causados por mantener, por mucho tiempo, un sistema único de reparto, en el que las mayores contribuciones para las pensiones provinieron siempre del Estado, como es el caso de España, señaló Juan Francisco Jimeno.



En su opinión, cualquier sistema que se elija para pensiones (de reparto, de capitalización o universal) debe ser sostenible para que pueda cumplir con su objetivo.



“Combinarlos es una catástrofe. Un buen sistema debe basarse en la transparencia y respetar la división que existe en cada uno de los existentes”, recalcó.



El caso de Argentina es bien particular, porque el problema pensional allí fue producto de la crisis financiera y política de las últimas décadas.

Fernando Mesquida explica que el régimen de capitalización funcionaba muy bien en su país, pero sucedió la debacle económica (2008) en la que el Estado comenzó a perder el superávit fiscal existente, lo que sumado a un gobierno pro Estado, en contra del régimen de capitalización, hizo que la administración Kirchner nacionalizara el tema pensional, retornando al régimen de reparto y sacando a los fondos privados del sistema de capitalización.



“Es muy diferente cuando existe un régimen de capitalización en el que la persona sabe el dinero que sustentará su pensión, aportes administrados de manera profesional e independiente de la política. No se pueden hacer acciones de distracción o de uso de esos fondos para fines ajenos a la seguridad social”, advirtió.



En Brasil, si bien los sistemas de pensiones funcionan, el gran problema es el enorme déficit que generan, dado que el Estado es el que cubre la mayor parte de las pensiones, en tanto hay un gran desequilibrio entre las que reciben los empleados públicos y las de los privados.



“Los sistemas de pensiones en Brasil funcionan, el problema es que los déficit que causan son enormes (3 por ciento del PIB) porque el Gobierno tiene que gastar mucho más para cubrir las mesadas, por eso se necesita reformarlos, de lo contrario, se quiebran y quiebran al país”, indicó.

