Deuda pública: si en Colombia llueve, en el mundo no escampa

En Colombia no deja de haber nerviosismo por la deuda pública, que cada vez amenaza con quedarse en una cifra por encima de la mitad de lo que el país produce (el FMI proyecta que para este año se ubicará en 48,7 %). Pero si por acá llueve, por el mundo no escampa.



Un informe publicado por Bloomberg da cuenta de que "la deuda mundial se esta aproximando a un récord de US$ 244 billones, mas de tres veces el tamaño de la economía mundial, según un analisis realizado por el Instituto de Finanzas Internacionales".

Colombia, en América Latina (con México) fue ubicado por la Cepal en el 4 lugar como uno de los países más endeudados, teniendo en cuenta su producción. Es así como, en el 2015 esta nación superó la barrera del 50 % del PIB en deuda, barrera que, para un país como el nuestro, determina si estamos racionalmente endeudados.



Y cuando un Estado se endeuda y va pagando y reduciendo sus acreencias la situación aguanta, pero en el caso de Colombia, según la Cepal, el porcentaje se mantiene desde el 2016 y para este año tiende a empeorar, toda vez que en diciembre se expidió un decreto que ordenó la emisión de TES (Títulos de tesorería clase B, para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del 2019, hasta por una suma de 34,9 billones de pesos.



En el caso de la deuda global, según el del Instituto de Finanzas Internacionales, "la relacion deuda/PIB mundial supero el 318 % en el tercer trimestre del año pasado, a pesar de un ritmo de crecimiento económico mas fuerte", señala Bloomber.



y agrega que, "esta cifra es ligeramente inferior a un récord del 320 % del PIB en el mismo trimestre de 2016. Con el aumento de las tasas de interés en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional ha advertido a los Gobiernos mundiales que frenen los crecientes niveles de deuda y acumulen reservas frente a riesgos futuros".



¿Se está haciendo la tarea?



REDACCIÓN ECONOMÍA