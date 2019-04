¿Está cerca de pensionarse y quiere cambiar de régimen?

Los colombianos que actualmente les faltan menos de 10 años para pensionarse no tienen la posibilidad de pasarse de un régimen pensional a otro, así lo deseen, ya que la ley lo prohíbe.



Esto, no obstante, estaría a punto de cambiar gracias a un artículo que quedó incluido en el primer debate del Plan de Desarrollo (PND) que daría una ‘amnistía’ de cuatro meses para que las personas den el salto, ya sea del régimen de ahorro individual solidario (fondos privados) al de prima media (Colpensiones), o viceversa.

Si bien aún no está en firme, porque al PND le hace falta todavía el segundo ‘round’ en la plenarias de Senado y Cámara, la medida podría impactar a unas 200 mil personas, que cumplen con estos requisitos, ya que además de tener menos de 10 años para lograr la edad de pensión, los interesados deben tener cotizadas al menos 750 semanas.

De aprobarse, los fondos privados y Colpensiones tendrían que abrirles las puertas a quienes deseen cambiarse de régimen, lo cual estaría habilitado durante esos cuatro meses, aunque seguirá siendo obligatorio que los interesados tengan el trámite de la doble asesoría.



Esta es que la persona que desee moverse de un régimen a otro tiene que consultar tanto con el fondo actual como con el que desea trasladarse, para que estos le indiquen, a futuro, cuál es su mejor opción de pensionarse y cuánto recibiría mes a mes.

Según cifras de la Superintendencia Financiera, 167.156 afiliados a las AFP se pasaron a Colpensiones el año pasado, en tanto que solo 10.473 lo hicieron del régimen público al privado.



Expertos consultados señalan, por un lado, que esta sería una buena chance para las personas que se pasaron a uno u otro régimen sin conocer sus verdaderas proyecciones, pero, por el otro, aseguran que la medida tendría un costo fiscal muy elevado.



Mauricio Olivera, director de Econometría, señaló que “hay muchas personas que como no tenían conocimiento, se trasladaron de un régimen al otro. Entonces, esta idea como amnistía está bien, pero lo importante es que de aquí en adelante se empiece a educar a las personas, explicándoles lo que les permite la ley. Además, no se puede medir esto con el impacto fiscal, pues es un beneficio para los colombianos”.



Por su parte, Jorge Restrepo, profesor asociado de Economía de la Universidad Javeriana, quien explicó que la cifra real “dependerá del número de personas que se trasladen del régimen de ahorro individual al de prima media, y el capital que tengan ahorrado; el traslado en el otro sentido no tendría un efecto fiscal”.



Y agregó que los mayores beneficiarios serían aquellos que disponen de poco ahorro y registran un ingreso relativamente alto en los últimos 10 años de trabajo, con lo cual podrían recibir un subsidio de varios millones de pesos.



Desde las AFP han señalado que están estudiando el verdadero alcance de esta iniciativa, y que la próxima semana le enviarán una carta al Gobierno, revelándole el impacto que traería este ajuste pensional.



Asimismo, en el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional están haciendo cuentas sobre el costo fiscal que les traería esta norma, que, según cálculos preliminares, podría llegar a valerle al Estado más de 20 billones de pesos.



Por ahora, el artículo sigue vivo, pero después de Semana Santa se conocerá su destino.



