Precio del crudo sube 5 %, pero analistas ven espacio para mayor costo

El costo del barril de petróleo continuó su carrera ascendente en los mercados internacionales, en tanto el alza de este miércoles fue la más pronunciada en lo que va del 2019.

El barril de crudo Brent terminó la jornada en Londres con avance de 4,58 por ciento hasta los 61,41 dólares, un precio que no se registraba el 14 de diciembre del 2018.

A su vez, el precio del petróleo (WTI) subió 5,2 por ciento y se situó sobre los 52,36 dólares el barril, lo que hace prever a los analistas un cambio de tendencia de esta materia prima, que en los últimos días ha estado a la espera de los resultados del acercamiento entre Estados Unidos y China, que buscan limar asperezas en el frente comercial.



Los precios del crudo, además, han estado alentados por el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que previó una caída en 1,6 millones de barriles en los inventarios de crudo en Estados Unidos, así como la menor oferta de los países miembros de la Opep y sus aliados.

Este comportamiento hizo que el dólar cediera terreno frente a algunas monedas como el peso. En Colombia el dólar bajó otros 36,7 pesos, completando una caída cercana a los 122 pesos en los primeros días del 2019. La tasa oficial de este jueves es 3.128,07 pesos.



El avance en los precios del crudo también ha favorecido a la acción de Ecopetrol cuyo precio repuntó 1,55 por ciento hasta los 2.935 pesos.



Aunque en lo que va corrido del presente año el Brent se cotiza 6,53 dólares por encima del precio de inicio del 2019 y el WTI 5,82 dólares, analistas ven que su precio aún está distante del objetivo.



En el Grupo Bancolombia, por ejemplo, prevén que en el primer trimestre del 2019 el Brent se cotice en promedio a 78,9 dólares y cierre el año alrededor de los 71,4 dólares.



Por su parte, los economistas del Grupo Bolívar, consideran que el precio del crudo no será tan elevado este año y lo estiman alrededor de los 67,8 por barril lo que implicaría, a su vez, “una moderada presión alcista sobre la tasa de cambio”.



En la comisionista Ultraserfinco los pronósticos sobre la evolución del precio del barril de crudo para este año son más moderados, pues no lo ven más allá de los 60 dólares el barril en su referencia Brent.



“Esperamos que el mercado (del petróleo) se estabilice y que la referencia Brent se mantenga en el rango de entre 50 y 60 dólares barril, condicionado por las presiones a la baja generadas por la desaceleración económica y, en particular, por la evolución en la producción de Estados Unidos y las medidas de la Opep y sus aliados” advierten los analistas de la firma.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

*Con información de agencias