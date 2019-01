Ocho de cada 10 hogares en el país no ahorran y muy pocos se aseguran

En Colombia son pocas las familias que ahorran y esto las deja en una situación de mayor vulnerabilidad no solo para atender su futuro (vivienda, educación, salud, bienestar), sino también para afrontar algún tipo de siniestro que ponga en riesgo sus finanzas.

Así, la mayoría de familias han tenido que recortar sus gastos (45,9 por ciento), pedirle prestado dinero a un familiar o amigo (19,3 por ciento), usado los ahorros destinados a otros fines (14,1 por ciento), hacer efectivo el seguro que tenían (10,2 por ciento) y hasta acudir al fondo destinado a imprevistos (8,7 por ciento) cuando se les ha presentado una emergencia.



Las cifras hacen parte del más reciente estudio “Demanda del Seguro 2018”, elaborado por el programa Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, que muestra, además, que solo dos de cada 10 hogares en el país cuenta con algún tipo de ahorro, mientras que tres de cada 10 admitieron haber sufrido una calamidad en los últimos tres meses, siendo la pérdida del empleo el de mayor impacto económico.



Dicho estudio consultó la opinión de 6.520 hogares en todo el país, los cuales representan a 11,4 millones de colombianos.



Los siniestros más frecuentes que enfrentaron las familias el año pasado fueron la muerte de algún miembro del hogar (13,6 por ciento), pérdida de empleo (11,9 por ciento), enfermedades o accidentes (7,1 por ciento), así como el robo en la calle o de la vivienda (3,6 por ciento).



El problema cobra mayor dimensión al saber que del total de hogares que sufrió alguno de esos siniestros, el 60 por ciento no contaba con ahorros o créditos de entidades financieras y mucho menos con seguros que les ayudara a enfrentar esas calamidades.



El mismo estudio señala que del 18,5 por ciento de familias que contaba con ahorros al momento de la consulta, destinó el 32,4 por ciento de estos, precisamente, a cubrir emergencias e imprevistos, mientras que, aquellas que tuvieron que acudir a préstamos con la banca, 13,4 por ciento del dinero obtenido fue para afrontar dichas eventualidades.



Son varias las razones que esgrimen las personas para no ahorrar, como el dífícil acceso a los productos financieros, los irrisorios intereses que les reconocen las entidades por su dinero, sus bajos ingresos y el elevado costo de vida, entre otras.



Pero en el Banco de la República dicen que “el ahorro no depende del nivel de ingreso. El hábito de ahorrar está presente cuando hay una preferencia por el consumo futuro” y lo que muestran algunos estudios del Banco Mundial en el país es que acá existe una orientación más hacia el consumo presente que al futuro, luego las personas se dejan llevar por los impulsos a la hora de gastar.



Consideran que para formar un hábito de ahorro se requiere tener las cuentas claras utilizando un presupuesto que ayude a organizar los gastos y a hacerles seguimiento para no correr el riesgo de que estos superen los ingresos.



Expertos en finanzas personales señalan que, por ejemplo, pagar las deudas es una de las mejores formas de ahorrar, dado que el interés del crédito es más alto que el del ahorro, sobre todo el de las tarjetas de crédito.

Ahorrar, ¿para qué?

A diferencia de lo que ocurría varias décadas atrás, hoy la mayoría de familias que tiene el hábito de ahorrar, se inclina por productos financieros.



Según el estudio del 18,5 por ciento de los hogares que admitió ahorrar, cerca del 70 por ciento declaró tener su dinero en cuentas de ahorro o corriente, mientras el 14,1 por ciento en productos como los CDT, bonos, acciones u otros activos financieros.

Otras familias acuden a métodos informales como las alcancías o tener la plata ‘bajo el colchón’ (28,1 por ciento), aunque también lo hacen a través de cadenas de ahorro o natilleras, en las que participan amigos y familiares (10,4 por ciento).



En el Valle del Cauca, así como en las zonas pacífica, oriental y el centro del país, de los hogares que ahorran, tres de cada 10 prefieren hacerlo en alcancías o ‘bajo el colchón’.



En Medellín, las llamadas cadenas de ahorro o natilleras son preferidas por el 23,4 por ciento de los que dicen ahorrar, mientras que en la región oriental y en Bogotá, esa alternativa cobija al 12,3 y 10,7 por ciento de las familias, respectivamente.



Otro de los hallazgos del estudio indica que cerca del 40 por ciento de los ahorros de los hogares se destina a gastos de consumo, un 32,4 por ciento a cubrir emergencias e imprevistos, en tanto 10,5 por ciento a pagos de educación.

Baja protección

La escasa cultura de aseguramiento, que les permita a las familias enfrentar una emergencia, es tan evidente como la falta de hábito de ahorro.



“Si bien los hogares colombianos tienen acceso a diversas formas de aseguramiento, la demanda de estos por seguros formales voluntarios es baja”, advierte el informe oficial.



De hecho, revela que solo tres de cada 10 hogares consultados tenían algún tipo de seguro voluntario y poco menos de una tercera parte de estas había enfrentado alguna emergencia en los últimos tres meses.



Esos datos contrastan con el hecho de que, por ejemplo, solo 2,1 por ciento de los hogares que sufrió pérdida de empleo estaba asegurado ante ese imprevisto.



Si bien la protección ante la muerte de un familiar es mayor, aún sigue siendo muy bajo (24,2 por ciento). Ni que decir en materia de una enfermedad o accidente, pues solo el 7,2 por ciento de los hogares estaba asegurado frente a esto y lo que es más preocupante, ninguna de las familias consultadas estaba amparada ante un eventual robo en la calle o el hurto de su vivienda.



“La protección con seguros frente a los eventos que tienen consecuencias económicas negativas es muy baja... Los seguros no son el mecanismo más popular de protección frente a los siniestros”, advierte el estudio.



Incluso, pese a que recuperarse económicamente de una emergencia les puede tomar a las familias más de un año. De hecho, al 31,5 por ciento de los hogares les llevó hasta tres meses; el 23,9 por ciento necesitó entre cuatro y seis meses; al 25,3 por ciento entre siete y 12 meses, y más de 12 meses al 19,4 por ciento, concluyó el informe.

¿Con quienes se endeudan los colombianos?

El nivel de profundización financiera, que mide el saldo de la cartera del sistema frente al PIB, supera el 48 por ciento, 17 puntos porcentuales más que hace 10 años. Pese a esto, son pocos los hogares que dicen tener un crédito formal.



Según el estudio “Demanda del Seguro 2018’, solo el 27,1 por ciento tiene alguna deuda, y de esas familias, el 84 la tiene con una entidad financiera.



El 10,5 por ciento señaló que su deuda era con amigos y el 9,4 por ciento les debe a los prestamistas informales tipo ‘gota a gota’.



Las familias colombianas acuden al endeudamiento, principalmente, para gasto de consumo (28,3 por ciento), comprar o mejorar la vivienda (17,7 por ciento), pagar otras deudas (15 por ciento) o cubrir emergencias e imprevistos (13,4 por ciento), reveló el estudio.



