Guerra comercial de EE. UU. y China vuelve a agitar mercados del mundo

La tensión comercial que de nuevo sacudió este lunes las bolsas del mundo tuvo un impacto menor en Colombia, donde las acciones presentaron una mínima desvalorización (0,4 por ciento), al igual que la deuda pública (TES), mientras que el dólar repuntó 13,59 pesos a 3.254,03 pesos.

En la jornada, los mercados sintieron el efecto de la nueva amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer más aranceles a productos chinos, lo que revivió los temores de una guerra comercial. De hecho, el anuncio generó gran nerviosismo entre los inversionistas, el cual se reflejó en una caída generalizada de las principales plazas bursátiles del mundo, así como en el costo del petróleo, que luego recuperó su valor al cierre de la jornada.

Trump dijo el fin de semana pasado que si no se llega a un acuerdo el próximo viernes, subirá los aranceles del 10 al 25 por ciento a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares. “Durante diez meses, China ha estado pagando aranceles a EE. UU. del 25 % sobre 50.000 millones de dólares en bienes tecnológicos, y del 10 % hasta los 200.000 millones de dólares en otros bienes (...). Los del 10 % subirán al 25 % el viernes”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.



La reacción del mandatario estaría sustentada en recomendaciones de sus negociadores, quienes argumentan que China echó para atrás compromisos a los que habrían llegado en las conversaciones comerciales que vienen sosteniendo desde hace cerca de un año, así como en las demoras para finiquitar un acuerdo definitivo, según declaraciones de altos funcionarios en Washington, recogidas por las agencias internacionales.



Al cierre de esta edición, no se conocía una posición del Gobierno chino frente a las amenazas de Trump, solo que una delegación de ese país asiático estará en EE. UU. este jueves y viernes para continuar con las conversaciones, en las que podría participar el viceprimer ministro chino, Liu He.



Trump espera un acuerdo con cambios estructurales sustanciales, pero no es el punto en el que están las cosas hoy, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien habló con periodistas junto al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Reaccionan los mercados

En medio de esta tensión comercial, los inversionistas comenzaron a buscar refugio en activos más seguros, dejando un poco de lado las acciones y otras inversiones de mayor riesgo.



“Las amenazas de Trump son negativas en general para los activos financieros. Los aranceles no son un juego de suma cero; aunque por un lado el Gobierno gana porque aumenta su recaudo, esto no compensa las pérdidas de eficiencia en la economía generadas por mayores precios a los consumidores y menores ingresos para los productores”, advierte Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Ultraserfinco.



Así, las mayores pérdidas bursátiles se sintieron en la bolsa de Shanghái, que cayó 5,58 por ciento, y Milán y París, con 1,63 y 1,18 por ciento, respectivamente. En la bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedió 66,47 puntos, el S&P 500 bajó 0,45 por ciento y el Nasdaq lo hizo en 0,50 por ciento. Aunque en Latinoamérica se reportaron caídas en la mayoría de bolsas, estas fueron más notorias en Brasil (1,04 por ciento) y México (0,36 por ciento).



Los mercados de las materias primas para la agricultura también sufrieron. La soya cayó en la bolsa de Chicago y arrastró al maíz y al trigo. La carga (25 kilos) de soya para julio bajó a 8,30 dólares, la de trigo quedó en 4,37 dólares y la de maíz se pagó a 3,64 dólares.



