Este es el horario de la banca en Semana Santa

Se inicia una de las celebraciones más importantes en el mundo católico, la Semana Santa, por lo que los horarios de atención al público del sector bancario tendrán ajustes, en especial, el jueves y viernes, días declarados festivos y en los que las sucursales físicas de las entidades financieras no abrirán sus puertas al público.

La mayoría de bancos que opera en el país informó que la atención al público será en los horarios acostumbrados los días 15, 16 y 17 de abril, incluida, la que se hace en horarios extendidos en algunas de sus sucursales físicas a nivel nacional.



Indicaron, no obstante, que el jueves y el viernes de la presente semana, si bien no habrá atención del público en dichas oficinas a nivel nacional, se garantiza el servicio las 24 horas del día en sus canales virtuales y electrónicos, a través de los cuales los clientes y usuarios de los bancos pueden realizar transacciones, como consultas, transferencias, pagos e incluso acceder a productos financieros.



La totalidad de bancos del país tiene sucursales virtuales, a las que se suman los más de 16.200 cajeros automáticos, 436.000 datáfonos y no menos de 135.000 corresponsales bancarios, a través de los que se pueden hacer retiros, pagos, consignaciones y consultas, entre otras operaciones.

Algunos bancos informaron, además, que para este sábado 20 de abril tendrán atención al público en sus horarios habituales de fin de semana, pero con ajustes, teniendo en cuenta que en ciertas zonas del país la celebración de la Semana Santa, tiene mayor relevancia. A partir del 22 de abril la atención al público vuelve a sus horarios normales.



El Banco de Bogotá informó que el próximo sábado 20 de abril prestará atención al público de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en algunas de sus oficinas:



- Barranquilla: Oficinas de Recaudos y Pagos calle 30 y Calle 72.



- Bogotá: Oficinas de Recaudos y Pagos Barrio Restrepo, Fiesta Suba, Fontibón, Calle 128 y Centro Comercial Mercurio.



- Bucaramanga: Oficinas de Recaudos y Pagos Cañaveral y Cabecera.



- Buenaventura: Extensión de Caja Sociedad Portuaria.



- Cali: Oficinas de Recaudos y Pagos Unicali y la Campiña.



- Cartagena: Oficina Bocagrande.



- Cúcuta: Oficina de Recaudos y Pagos Cúcuta.



- Medellín: Oficinas Centro Comercial San Diego, Centro Comercial Oviedo, Centro Comercial Los Molinos y Centro Comercial Santafé.



- San Andrés: Oficina San Andrés.



- Santa Marta: Oficina de Recaudos y Pagos Santa Marta.



En Bancolombia el sábado 20 y el domingo 21 de abril atenderán solo aquellas oficinas que habitualmente abren al público los fines de semana, con excepción de Bancolombia.Lab, ubicado en El Tesoro Parque Comercial, que no tendrá atención el domingo.



Las oficinas de Servicios Empresariales de Banca Empresas, Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia, incluyendo los Fondos de Inversión Colectiva como Fiducuenta, solo prestarán servicio hasta el miércoles 17 de abril.



El Banco Itaú indicó que su oficina Popayán atenderá así: lunes 15 de abril en horario habitual. Martes 16 y miércoles 17 tendrá jornada continua entre 8:00 a.m. y 1:00 p.m.



Puntos de atención en universidades: los puntos de atención ubicados en Universidad de los Andes, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad el Rosario, Caja Militar sede Cajicá, UPB Medellín, CAM Cali, e ITM no prestarán servicios en la semana que se inicia el lunes 15 de abril y reabrirán el 22 de abril. El sábado 20 de abril no habrá atención al público en ninguna de las oficinas, incluidas las que prestan servicio adicional los sábados.



Por su parte, las oficinas del Scotiabank-Colpatria atenderán en su horario habitual el sábado 20 de abril, pero su sucursal en Popayán tendrá ajuste en sus horarios.



La oficina Popayán Club (Carrera 4 No. 14 – 57) el lunes 15 de abril tendrá atención al público de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., mientras el 16 y 17 lo hará de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.



La oficina Campanario (Carrera 9 No. 24 AN-21) el lunes 15 atenderá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; el 16 y 17 lo hará de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., y el sábado 20 de abril atenderá en su horario habitual de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



El Banco AV Villas, a su vez, informó que el sábado 20 solo atenderán las oficinas que normalmente lo hacen ese día de la semana y el lunes 22 se retoma el servicio en todas las sucursales.



También el Banco Caja Social (BCS) ajusta los horarios de atención de algunas de sus sucursales en esta semana así: En Popayán las oficinas Popayán y La Esmeralda atenderán de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua los días 16 y 17 de abril.



En Bogotá, Servicajas Terminal de traNsporte y Salitre, el viernes 19 de abril no habrá atención al público; Contador, no habrá atención el sábado 20 de abril.

En Valledupar el lunes 9 y el 30 de abril, no hará atención al público.



El Banco Agrario, dijo que las 274 oficinas que atienden de martes a sábado, trabajarán en horario normal el 15, 16 y 17 de abril y estarán cerradas el 18, 19 y 20 de abril. El lunes 15 compensa el servicio del sábado 20 de abril.



En las 20 sucursales que operan de miércoles a domingo, se definió que atenderán el 16, 17 y 23 de abril y estarán cerradas al público el 18, 19, 20 y 21 de abril. El 16 y el 23 de abril compensan el servicio de 20 y 21 de este mes.



