Impacto de la guerra comercial EE. UU. y China será la tasa de cambio

En medio de la turbulencia comercial que vive el mundo por causa de las diferencias entre Estados Unidos y China, Colombia se cuenta entre los países que han logrado sortear la situación.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tuvo este lunes una leve caída de 0,4 por ciento, mientras que en el mercado de deuda pública (TES) con vencimiento en julio del 2024, la tasa llegó a 5,927 desde el 5,91 del viernes, lo que indica una mayor percepción del riesgo, y por ende encarece el crédito para el país.



El mayor reflejo de esa situación internacional se dio en el mercado cambiario, en el cual el dólar repuntó 13,59 pesos, a 3.254,03 pesos, que es la tasa oficial de este martes.



Para Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, el impacto para Colombia es más indirecto y se da vía tasa de cambio. “En caso de que Estados Unidos eleve los aranceles, China devaluaría su moneda en la misma magnitud para compensar el impacto y mantener competitivas sus exportaciones, lo que llevaría a los emergentes, como Colombia, a hacer lo mismo para defender su producción interna”, dice.

Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Ultraserfinco, sostiene que las amenazas de Trump generan aversión al riesgo, causando caídas en los precios de las acciones, la deuda de grado especulativo y los emergentes.



“Colombia, al ser un mercado emergente, no es la excepción, y nuestros activos financieros (peso colombiano, acciones y deuda pública) se ven afectados de forma negativa por esa aversión al riesgo. La proporción es variable y depende de otros factores, pero, en general, este tipo de noticias son negativas”, dice.



En Alianza Valores dicen que no saben qué sucederá con China y EE. UU. el viernes, pero lo que sí creen “es que la dinámica de dólar alcista sigue, ya sea porque las tarifas se dan, y esto significaría un yuan que pierde 15 por ciento adicional y los países que competimos con ellos tratamos de equiparar nuestra moneda, o porque la guerra comercial no prospera”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS