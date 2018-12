Razones que llevarían a los bancos a prestar más plata este fin de año

Con una cartera de créditos que completó en septiembre dos años creciendo a una tasa por debajo del 2 por ciento real, el más bajo de la última década, los banqueros colombianos tienen centradas sus esperanzas en que, para el cierre del presente año, la demanda de recursos tenga una mejor dinámica.

Si bien advierten que están dispuestos a reducir o mantener las actuales exigencias para otorgar nuevos préstamos, según se lo hicieron saber al Banco de la República en su más reciente encuesta trimestral, también dejaron claro que para aumentar la oferta de recursos es necesario que la economía tenga un mejor desempeño. Hasta ahora lo hace a un ritmo del 2,7 por ciento, según el Dane.



Mencionaron, además, la importancia de contar con información sobre la capacidad de pago de los potenciales deudores, así como la disponibilidad de mayores y mejores garantías por parte de estos.



Y si bien tasas de interés más bajas (hoy en 17,9 por ciento promedio en consumo), la tímida recuperación de la economía, después del bajonazo que la llevó a crecer 1 por ciento en el tercer trimestre del 2016, y una mejora en el optimismo de los hogares, se cuentan entre los factores que alentarían la toma de nuevos créditos, hay quienes creen que esa posibilidad se podría empañar por culpa del proyecto de ley de financiamiento.

Incluso, pese a que diciembre, por tradición, es una de las temporadas del año en la que empresas y hogares elevan su tren de inversiones y gastos. Basta mirar el consumo de las personas con sus tarjetas de crédito solo en ese mes, el cual pasó de 3,5 billones de pesos a más de 6,2 billones entre el 2011 y el 2017, según la Superintendencia Financiera.



En Davivienda esperan que en esta segunda mitad del año el consumo de los hogares se acelere hasta un promedio de 2,9 por ciento y en el año sea de 2,7 por ciento.

Para Alejandro Reyes, economista de BBVA Research, el fin de año suele tener un comportamiento favorable en términos de saldos, pero en variación anual, no se anticipa una aceleración tan significativa, pues la discusión de la ley de financiamiento crea un ambiente de incertidumbre que lleva a un posible aplazamiento del gasto, de los hogares y las empresas.

Explica que, en el primer caso, la mayor carga anticipada vía impuesto de renta, patrimonio e IVA, aunque no esté definido, lleva a un ahorro precautelativo y a un aplazamiento de las decisiones de gasto que requieren crédito.



Por el lado empresarial –agrega– la posibilidad de descontar el IVA de bienes de capital en 2019, como está en el proyecto, llevaría a un aplazamiento de estas decisiones y por ende de la toma de crédito.



Por eso estima que el crédito se mantendrá con crecimientos similares a los observados a la fecha (1,4 por ciento a septiembre) para el cierre del año.



Algunos agentes no dudan que en materia de demanda de crédito ya se tocó fondo y lo que sigue ahora es una etapa de recuperación, aunque hay retos por superar.

Virginia Olivella, directora senior de Investigaciones para Latinoamérica de TransUnion –antes Cifin– sostiene que algunos retos que enfrenta esta recuperación y que podrían impactar la dinámica del mercado de crédito de consumo están asociados a la evolución del mercado laboral que tiene un impacto directo sobre los ingresos de los consumidores y su capacidad de pago de obligaciones, así como en la de asumir más deudas.



También ve retos en estabilidad de tasas en niveles moderados que favorezcan las decisiones de consumo de los hogares, así como en la confianza del consumidor.

Para la banca el costo del crédito no es problema mayor. Si bien los préstamos de consumo, incluidas las tarjetas de crédito, aún no reflejan la totalidad del recorte de tasas de interés del Banco de la República –3,5 puntos porcentuales– endeudarse hoy es mucho más barato de lo que era dos año atrás.



Antes la toma de un préstamo de consumo con la banca le implicaba a una familia tener que pagar una tasa promedio de más del 20 por ciento efectivo anual, mientras que por el uso de su tarjeta de crédito para compras ese interés rondaba el 31,4 por ciento.



Hoy, esas tasas están 2,1 (consumo) y 4,3 (tarjetas de crédito) puntos porcentuales por debajo de las de principios de noviembre de 2016.



Otros préstamos en los que se aprecia la reducción en su costo son los corporativos (empresas) por los que se pagaba hace dos años un interés anual del 12,6 por ciento, pero hoy está en 9,2 por ciento, mientras que por un sobregiro la tasa hoy es 2,5 puntos porcentuales menos (22,5 por ciento), según la Superfinanciera.

Los $ 50 billones de cupo sin usar en las tarjecréditos

Al cierre de septiembre pasado en cerca de 15,2 millones de tarjetas de crédito activas había un cupo aprobado y listo para usar por más de 50,2 billones de pesos.



Quizá por esto es que se prevé que la facturación del medio de pago crezca entre 10 y 12 por ciento al cierre de este año, según Gustavo Leaño, presidente de Credibanco.

Considera que “las personas usan sus plásticos sí o sí sin reparar mucho en su costo”.



Para el experto el crédito ya está en un ciclo ascendente y espera que el número de transacciones con tarjetas (débito y crédito) crezca 20 por ciento y 15 por ciento en puntos de venta, lo cual es positivo.



