Grupo Sura va por liderazgo en el negocio de los fondos de inversión

Transformación digital, creación de valor a los clientes y fortalecimiento financiero. Estos son los tres focos de la estrategia del Grupo Sura de cara al futuro de la organización, según su presidente David Bojanini, quien dice que, lo que sigue ahora es un proceso de consolidación en cada uno de los países donde están presentes, luego del reacomodo de las inversiones realizadas en Latinoamérica.

Esa consolidación, le dijo el directivo a EL TIEMPO, pasa por un fortalecimiento patrimonial, vía reducción del endeudamiento actual (10 por ciento) para elevar su capacidad de inversión futura, hasta la búsqueda del liderazgo en la administración de recursos (fondos) en los seis países donde desarrollan este negocio.



Culminada la reorganización del Grupo, ¿qué sigue?



Nuestro foco está centrado en tres aspectos claves: transformación digital, mirar los negocios con una óptica distinta según lo que vemos en el mercado; creación de mayor valor a nuestros clientes, pues una empresa es exitosa en la medida en que le genera valor a sus clientes y al público, y fortalecimiento financiero, para aumentar nuestra capacidad de inversión, lo que significa optimizar el portafolio actual, lograr mayor crecimiento en los negocios y que este crecimiento sea rentable.

Y será con nuevas inversiones...

En los últimos seis o siete años invertimos en expansión unos 9.000 millones de dólares, lo que nos ha posicionado en Latinoamérica de manera importante, pero ahora nuestra estrategia, y lo será por un buen tiempo, es consolidar las posiciones que tenemos en los países donde estamos.



La apuesta del grupo en tecnología es fuerte ¿en qué va Sura Ventures?

Hemos ido adoptando nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial, para llegarles a nuestros clientes porque si no se apoya en tecnologías será muy difícil tener contactos con todos y ellos esperan tener una transaccionalidad con la organización.



Ahora, con este fondo hemos logrado inversiones por 33 millones de dólares en 11 firmas con participaciones minoritarias, logrando sinergias con nuestras compañías de seguros, salud, finanzas y utilizar esas innovaciones para entregar mejores soluciones a los clientes.



¿Cuál país se le resulta mejor al Grupo Sura?

Hay países de grandes oportunidades, como México, donde estamos en seguros, pensiones y administración de fondos. Este es un mercado muy atractivo por el tamaño de su población, el nivel de ingresos per cápita y la oportunidad de desarrollo de esos negocios. También Chile, que es mucho más maduro donde competir es más difícil, pero allá tenemos una inversión importante y negocios que se comportan bien.



Perú tiene buen crecimiento económico, la penetración de servicios financieros y seguros es baja, lo que hace que haya oportunidades. Lo interesante es que el 43 por ciento de nuestros ingresos provienen del exterior.

Y se mantendrá esa cuota…

Creo que esa participación debe ir aumentando, porque hemos sido muy fuertes en Colombia, pero queremos que los otros países representen un porcentaje mayor de los ingresos de la organización, no porque Colombia se reduzca, sino porque la oportunidad de consolidarnos en esos países es mucho mayor.



¿Cómo será el proceso?

Si lo miramos en la parte de seguros, mantenemos un buen crecimiento, por encima del PIB de los países donde estamos, sin embargo, estamos desarrollando más canales de distribución, mejorando el portafolio de productos y ofreciendo seguros en países donde no lo hacíamos, por ejemplo, pólizas de vida, un campo en el que somos sólidos, pero también seguros para pymes, buscando diferenciarnos de la competencia.



Si lo miramos desde la administración de activos (Sura Asset Management), allí hay dos áreas importantes de negocios: los fondos de pensiones, donde somos líderes en la región, y los fondos no mandatorios o de inversión y ahorro, y es allí donde queremos tener un mayor crecimiento.



Y ¿cuál es la meta?

El año pasado las comisiones de los fondos de pensiones crecieron 5,5 por ciento, pero las de los otros fondos lo hicieron en 10,7 por ciento, entonces, nuestro objetivo es que haya un mayor equilibrio allí. Crecimos en los fondos mandatorios en clientes 13 por ciento para alcanzar cerca de 1,3 millones de clientes.



¿En qué negocios no están, pero les gustaría?

Estamos donde queremos estar. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esos frentes en los que queremos crecer más y tener mayor posicionamiento, como por ejemplo, en seguros de vida y salud en otros países, y también en los fondos no obligatorios.



¿Ven un buen 2019 para ello?

Esperamos en ingresos operativos del grupo crecer 10 por ciento este año y reducir nuestro nivel de deuda entre 8 y 10 por ciento. Tenemos planeadas inversiones por 80 millones de dólares, sobre todo en temas de actualización tecnológica, transformación de los negocios, la mayoría en tecnología.



