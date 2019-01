Los pro y contras del trabajo por horas 

Las propuestas frente al salario mínimo, la reforma laboral y pensional, así como los demás planes que tiene el Gobierno para impulsar la llamada economía naranja, entre otros, y que reveló la ministra del Trabajo, Alicia Arango, en entrevista con EL TIEMPO, generó las primeras reacciones tanto de algunos representantes de los trabajadores colombianos, así como de analistas laborales quienes vieron los pros y los contras de estas.

Mientras Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), rechazó de manera contundente los planteamientos laborales del Gobierno, el experto en asuntos laborales de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guataquí, dijo que era urgente modernizar la legislación colombiana para poder afrontar los cambios que se le vienen al país en esta materia.



“Es importante actualizar la legislación laboral, porque Colombia no tiene un marco legal para regular la economía colaborativa o, incluso, lo que el presidente Duque propone de la economía naranja, que va a generar ciertas relaciones laborales. En algún momento Rappi generará inquietudes sobre legislación laboral, Uber ya tuvo su momento, por eso este es un asunto mucho más preocupante por atender que los contratos a término indefinido”, precisó el académico.



Frente a los que la Ministra llamó ‘el piso mínimo social’, Guataquí afirmó que es algo muy interesante, pero advirtió que es fundamental que se diga cómo se financiará esa iniciativa y se conozca cómo son en la actualidad esas relaciones laborales en el campo.

“El piso es como la aceptación de que no pudimos enfrentar el desafío histórico de saber cómo son las relaciones laborales y la economía rural en el país, entonces, generamos un piso mínimo, pero este no se sabe con cargo a qué recursos se haría y si es al Presupuesto de la Nación, entonces tiene un contexto de déficit fiscal”, agregó.



Guataquí se mostró preocupado por la debilidad del Ministerio del Trabajo, lo que dificultará, sin duda, la atención de muchas de las tareas que se le viene encima, algo que la ministra Arango no mencionó; pero también porque hay programas claves que no están a cargo de esta cartera, cuando deberían estarlo, y hoy están en entidades como el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) que no tiene el carácter misional del Ministerio.



Por último, dijo que es urgente contar con mecanismos más flexibles de protección social asociados a esas relaciones laborales flexibles, es decir, si la gente trabaja por horas cómo será su aporte a seguridad social, pensión y salud, por ejemplo, como se remunerará esto por horas. “Viniendo de alguien del Centro Democrático, partido del presidente que modificó las horas extras, me parece justo que empiecen a mirar que efectos tuvo esa flexibilización”, dijo.

Dos pasos para atrás

Para Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, es claro que las propuestas esbozadas por la funcionaria son “un paso para adelante y dos para atrás”, no se refirió al tema de Colpensiones, habla de mejorar el salario mínimo sobre la base de que este es el más elevado de Latinoamérica, en tanto propone una relación laboral por horas en un país que carece del desarrollo de otras economías donde este esquema sí funciona.



El vocero sindical señaló, por ejemplo, que el Gobierno, a través de la Ministra, dice que se debe hacer una reforma pensional que dignifique la condición de los ancianos y adultos que no tienen posibilidades de cotizar para una pensión, pero de otra parte, anuncia que los recursos los debe manejar el sector financiero, en tanto no hace ninguna referencia a la protección de Colpensiones. “Reitera una política de asistencialismo y de subsidios que no es lo que nosotros consideramos indicado”, dice.



Según Pedraza, el hecho de que la ministra Arango mencione los diferenciales del costo de vida en distintas regiones es una clara señal de que el Gobierno está pensando en la estratificación del salario mínimo y que es penoso que hable de mejorar el salario mínimo sobre la base de que el que se paga en Colombia es el más alto de Latinoamérica, cuando este sólo alcanza para cubrir los costos de media canasta básica familiar.



Finalmente, el presidente de la CUT, en relación con la propuesta del trabajo y remuneración por horas, dijo que ese siempre ha sido e anhelo de los grandes dirigentes y empresarios del país, un “régimen como el que tiene Estados Unidos o Europa, donde la remuneración salarial debe darse por horas y no por jornadas ordinarias de 8 horas, pero ignoran que acá no hay un desarrollo tecnológico ni científico como el que aplica para la producción y la productividad en los países desarrollados”.



Agregó que en Colombia hay falencias de esos factores en las micro, las pymes e, incluso en la gran empresa y ahora tratan de incursionar con nuevas fuerzas de empleo llamadas teletrabajo, experiencia que han sido funesta.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS