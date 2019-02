Petróleo, motor del repunte exportador durante el 2018

Las exportaciones colombianas tuvieron un incremento de dos dígitos por segundo año consecutivo, al crecer 10,4 por ciento en el 2018, y llegar a su monto más alto desde el 2014: 41.831 millones de dólares.

Aunque este desempeño fue impulsado primordialmente por el petróleo, es de destacar también el aumento de las exportaciones industriales, de 8 por ciento, su mayor ritmo desde el 2011.



Aun así, el comportamiento de las ventas al exterior sigue llamando la atención sobre la necesidad de diversificar la base exportadora, ante la dependencia del petróleo de dicho desempeño.

Así fue como la reactivación de la producción petrolera que se comenzó a sentir en el 2017, y que se afianzó mucho más en el 2018, período en el que el precio del barril de crudo tuvo un promedio de 72,01 dólares, subiendo un 31 por ciento anual, este renglón de la economía recuperó el protagonismo en la canasta exportadora del país.



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento de las exportaciones de 10,4 por ciento con respecto al 2017 estuvo dominado por el aumento de las ventas externas de petróleo, productos derivados del crudo y otros de la industria extractiva.



Según las estadísticas, de dicha variación, un total de 9,5 puntos porcentuales los aportó la exportación de petróleo y sus derivados, mientras la extracción de carbón lo hizo con 0,2 puntos.

Al mirar el valor total, de acuerdo con el reporte del Dane, las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron 24.709 millones de dólares, representando el 59 por ciento del total comercializado a otros países.



Entre tanto, las ventas externas del grupo de manufacturas estuvieron en el segundo lugar, al alcanzar los 8.324,4 millones de dólares y registrar un aumento de 8 por ciento frente al 2017.



En cuanto a diciembre, las ventas a otros mercados fueron de 3.400,9 millones de dólares y presentaron una disminución de 14,6 por ciento en relación con el mismo período de 2017.

Por países

De acuerdo con el Dane, los principales destinos de las exportaciones colombianas fueron Estados Unidos, a donde se despachó el 25,4 por ciento; la Unión Europea, que representó el 11,7 por ciento; China, que participó con el 9,7 por ciento; Panamá, con el 7,3 por ciento; Ecuador, con el 4,4 por ciento; México, con el 3,9 por ciento, y Brasil, que recibió el 3,7 por ciento de las ventas externas colombianas, entre otros países.



Las ventas a EE. UU. sumaron 10.616 millones de dólares, con un aumento de 0,59 por ciento, frente a 2017, cuando llegaron a 10.553 millones de dólares.



“El mayor socio de Colombia está muy cerca, y de nuestro lado, con una coyuntura favorable entre los dos, que incluye un dólar conveniente, lo que llevó a que las exportaciones se mantuvieran estables e, incluso, que crecieran un poco, a pesar de algunos contratiempos como la crisis cafetera. Ese sigue siendo el mercado con mayores oportunidades”, señala el análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que reúne a empresas de EE.UU. y nuestras.



En 2018 también se destacó el crecimiento de las ventas a China, un 83,4 por ciento más frente al 2017. Esa variación se explicó por las mayores ventas de petróleo (89 %). En cambio, el comercio hacia los Países Bajos se redujo un 32,9 por ciento, frente al año antepasado.

Diversificar, reto que aún no se alcanza

Los pocos avances en la diversificación es la principal causa de la dependencia de las exportaciones de los recursos minero-energéticos, dicen asociaciones empresariales, al tiempo que el Gobierno asegura que sí los hay.



El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, afirma que las políticas deben conducir a que las exportaciones sean rentables porque en muchos casos los empresarios prefieren vender en el mercado interno.



“Creo que a los funcionarios hay que medirlos por resultados, de allí que el tema de rendición de cuentas resulta fundamental”, añade. Agrega que el informe Doing Business del Banco Mundial arroja rezagos frente a otros países y “desmiente los discursos de que estamos avanzando cuando no es cierto.



Por ello, como se ha señalado, es preciso disminuir el costo país para lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales y seguir trabajando en la facilitación del comercio”, asevera Díaz.



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) defiende su política y afirma en el análisis de las cifras del 2018 que el foco está en aumentar las exportaciones no minero-energéticas. “Ya hemos validado la oferta exportable con siete regiones del país, lo que nos permitirá diversificar la canasta exportadora y aprovechar más los acuerdos comerciales”, indica el titular de esa cartera, José Manuel Restrepo Abondano.



Y agrega que han identificado oportunidades para productos de la industria de moda, de la construcción, de agroalimentos y de cosméticos, entre otros.



Por su lado, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture Pinedo, ve avances en la homologación de 97 productos agrícolas en EE. UU.

“Los resultados de ese trabajo se verán aún mejor plasmados cuando aprovechemos los TLC, a través de la cultura exportadora y la agroindustria de diversificación”, asegura. En su opinión, el sector más prometedor para ser el motor del comercio exterior hacia EE. UU. es el agro, que representa el 60 por ciento de las ventas no minero-energéticas de Colombia a ese país.



La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) afirma que el hecho de que las exportaciones que más crezcan sean las de commodities y los productos de bajo valor agregado, evidencia la necesidad de intensificar el esfuerzo del país por diversificar sus productos, expandirse a nuevos mercados y aprovechar los acuerdos comerciales.

Recuperación del sector industrial

El crecimiento de las exportaciones del sector manufacturero es bien recibido por gremios, analistas y Gobierno. Sin embargo, los exportadores dicen que la dinámica del sector puede ser mayor, entre otras razones, debido a que el conflicto comercial EE. UU.- China abre oportunidades.



“Adicionalmente, al contar con una tasa de cambio más alta, podemos ser competitivos en los mercados internacionales”, agrega el presidente de Analdex, Javier Díaz.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, aseguró que “el buen comportamiento que tuvieron las ventas externas manufactureras es un indicador de la recuperación de la industria y una señal de que vamos por el camino correcto”.



El funcionario explicó que dicho comportamiento obedeció al mayor aporte que registraron los despachos de productos refinados de petróleo, que crecieron 45,5 por ciento; a las ventas externas de vehículos automotores, remolques y semirremolques, que aumentaron 19,9 por ciento, así como a las de caucho y plástico, que tuvieron un incremento del 17,8 por ciento.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, explicó que la tendencia positiva de las exportaciones manufactureras no es reciente, porque vienen creciendo desde 2017. Además, pidió no desconocer que varios sectores, incluida la industria, muestran buenos crecimientos y se les ha visto el esfuerzo por buscar nuevos destinos de exportación.



“Es importante continuar reduciendo los limitantes en competitividad, porque contribuirá a un mejor desempeño exportador”, añadió el dirigente.

Meta ambiciosa para el 2019, no obstante la incertidumbre mundial

Las expectativas sobre las ventas internacionales de Colombia en este año son diversas.



A pesar del menor dinamismo que registra el comercio mundial, para el gremio de los exportadores este 2019 “será favorable” y por eso el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, estima las ventas externas en 50.000 millones de dólares.



Por el contrario, el equipo de investigaciones del Grupo Bancolombia prevé una contracción de 1,3 por ciento, a 41.287 millones de dólares, y que las exportaciones no tradicionales se desaceleren ligeramente, producto de una demanda global más moderada.



“A lo anterior se añade que los demás productos de la canasta tradicional no serán capaces de compensar dicho comportamiento, dada su menor participación en términos relativos”, indica el reporte del equipo de investigaciones. No obstante, espera que el desempeño de las exportaciones “se revierta gracias a la tendencia esperada del precio del petróleo”.



Entre tanto, la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dice que aunque seguirá la incertidumbre por la tensión comercial, “continuarán las oportunidades y retos”. Por eso pide “no bajar la guardia” y “seguir trabajando en fortalecer la productividad de la puerta de la empresa hacia adentro, para generar una oferta adecuada”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS