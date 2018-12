'La reforma tributaria sí puede llegar a 14 billones'

Los expertos Luis Jorge Garay y Jorge Espitia plantearon una alternativa para que la ley de financiamiento obtenga los 14 billones de pesos que se estableció originalmente como meta en el proyecto original, para tapar el hueco en el presupuesto nacional del año entrante.



Los investigadores sugieren lo que ellos consideran una reforma tributaria factible en el corto plazo, que parte de la premisa de "qué tantos impuestos debemos pagar más", y no al contrario, pues consideran que ir por 7,5 billones -como quedó en la ponencia- "es inaceptable".

El debate debe empezar por cómo aumentar los impuestos, frente al hecho de que los gastos sociales son "exigencias, no necesidades", afirma Garay.



Garay y Espitia hacen una propuesta que, entre otras cosas, pone topes a las deducciones de las personas jurídicas (2 billones de pesos de recaudo), que se establezca el impuesto al patrimonio, a personas naturales y jurídicas, de manera permanente (hasta 6 billones); que incluya en el impuesto a los dividendos un rango adicional para los ingresos superiores, del 30 por ciento (hasta 1,5 billones), y el IVA presuntivo a unos 700.000 contribuyentes de los ingresos más altos, como compensación por beneficiarse de las exclusiones de ese impuesto a la canasta familiar (1,6 billones).



Sobre los topes a las deducciones a personas jurídicas, Garay afirma que eso da más confianza inversionista, al entregar más transparencia del sistema.



Entre tanto, sobre una tasa de 30 por ciento a los dividendos más elevados, considera que no son confiscatorios, pues corresponden a niveles internacionales.



Y de la sobretasa por el IVA, Espitia explica se aplicaría a el 30 por ciento de los declarantes de renta que tienen mayores ingresos.



Con referencia a las tasas que se pagan en Colombia, Garay señaló que decir que las empresas deben tributar el 79 por ciento es falso, pues lo que se debe mirar es la tasa efectiva.



Así mismo, asegura que Colombia es de los pocos países en los que el sistema tributario no desconcentra sino que pervierte más la concentración del ingreso.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS​