Cumbre de Duque y empresarios define rumbo de alza del salario mínimo

La Mesa de Políticas Salariales y Laborales, citada para negociar el incremento del salario mínimo para el 2019, aún no ha dado humo blanco, pero este miércoles debe dar pasos gigantes para lograrlo, tras una reunión del presidente Iván Duque con gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Acopi, Asobancaria y Fenalco.



Las centrales obreras presentaron sus propuestas desde el primer encuentro, el pasado 4 de diciembre, solicitando un alza del 10 por ciento por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del 12 por ciento por la Central Unitaria de trabajadores (CUT).

Luego, el 6 de diciembre, Planeación Nacional reveló las cifras de productividad para el año, que fueron de 0,52 por ciento a nivel general.



Así, el pasado 11 de diciembre, los empresarios hicieron el ofrecimiento unificado de hacer un ajuste del 4 por ciento, con base en el dato de productividad general y el de la inflación de los últimos 12 meses, que según el Dane se ubica en el 3,27 por ciento.



No obstante, en la primera reunión, la del 4 de diciembre, la ministra de trabajo Alicia Arango sorprendió a los medios de comunicación señalando que el Gobierno hará su propia proposición, lo que generó expectativa entre la partes. Sin embargo, aún no se ha conocido dicha cifra.



Lo anterior a pesar de que Arango ha ratificado en varias ocasiones que la idea sigue en pie, pero no ha indicado cuándo será publicada la postura oficial.



En cualquier caso, las negociaciones continuarán el próximo jueves.



Uno de los factores que ha hecho más complejo el escenario de negociación es la posible aprobación del proyecto de ley 202 del 2018, para crear una prima para la canasta familiar. La normativa, que cursa trámite en el Congreso y ya fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado, aún no ha pasado su examen en la plenaria de la cámara alta.



El articulado plantea que se paguen 15 días de salario a los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos, en dos desembolsos que se harían en marzo y septiembre, lo cual costaría unos 4,3 billones de pesos, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



No obstante, esta idea no ha caído bien entre los gremios empresariales, pues dicha prima incrementaría sus costos laborales, teniendo en cuenta que la mayoría de los asalariados en Colombia tienen sueldos dentro del rango contemplado en el proyecto.



Por esto, los gremios solicitaron aplazar las reuniones que inicialmente estaban contempladas para el 12 y el 13 de diciembre, y el pasado viernes anunciaron que se reunirán con el presidente Iván Duque, con el fin de discutir las inquietudes que todavía tienen sobre la mencionada prima.



Ante esta situación, Diógenes Orjuela de la CUT y Julio Roberto Gómez de la CGT, indicaron al diario Portafolio, que si bien es aceptable que se dé ese encuentro, la discusión sobre las implicaciones de la prima para la canasta familiar en este momento “solo estaría dilatando las cosas”, pues en caso de ser aprobado el proyecto, este no estaría listo en lo que resta del año, ni en los primeros meses del 2019.



Así mismo, los analistas de la Universidad del Rosario señalaron que esta bonificación tendría un efecto sobre 11’074.828 personas ocupadas dependientes (correspondiente al 49,2 por ciento del empleo total) y no sobre los 17’606.146 personas ocupadas, como lo menciona el proyecto de ley. Y, además, los beneficiados serían en su mayoría habitantes de las ciudades principales.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS