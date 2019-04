Mediaset y Atresmedia se alistan para la batalla contra Netflix y HBO

Una estrategia eficaz de captación publicitaria y el desarrollo de nuevas líneas de negocios han llevado a Mediaset y Atresmedia a obtener, el año pasado, resultados que no veían desde antes de la crisis.



Pese al descenso del consumo de la televisión digital terrestre (TDT) y la creciente competencia de operadores de pago (Netflix, Amazon y HBO), los dos gigantes del sector audiovisual siguen explotando un modelo que les permite mantener una cómoda hegemonía en las ondas.

Pese todo, el valor en bolsa de ambas empresas se resiente. En los últimos dos años las acciones de Atresmedia han perdido un 63 por ciento, mientras que los títulos de Mediaset caen un 45 por ciento.



Durante décadas, Telecinco, insignia del grupo Mediaset, ha sido la televisión más rentable de Europa. El año pasado obtuvo 200,3 millones de beneficio. Atresmedia, que tiene en Antena 3 y La Sexta sus principales ofertas, ganó 88,2 millones. Pese a la mejora, los dos operadores se enfrentan a un lento y progresivo declive de la TDT.

En los últimos dos años las acciones de Atresmedia han perdido un 63 por ciento, mientras que los títulos de Mediaset caen un 45 por ciento FACEBOOK

TWITTER

Los modelos de pago no dejan de crecer, y lo hacen a costa de las emisiones convencionales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa los abonados a la televisión de pago en 6,6 millones. En marzo absorbieron una cuota de pantalla del 26 por ciento, mientras que Mediaset obtuvo el 28,2 por ciento y Atresmedia registró el 26,9 por ciento.

Erosión a cámara lenta

Aunque suben a un ritmo lento, los canales más jóvenes tienen grandes dificultades para dar un bocado a la torta publicitaria. El año pasado, Mediaset, con siete canales, facturó 922 millones de euros en publicidad mientras que Atresmedia, con seis señales, recaudó 862. El resto de televisiones nacionales se repartieron 131 millones, según la consultora InfoAdex.



Ahora, su dolor de cabeza es cómo hacer frente a las plataformas de video, teniendo en cuenta que pronto emergerán dos nuevos actores: Apple y Disney.



El catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos, José María Álvarez , sostiene que quizá el impacto no sea tan fuerte, porque son mercados complementarios. “Los millennials se mueven con gran naturalidad entre el consumo lineal y no lineal. Las televisiones convencionales también aprovecharán el auge del streaming para distribuir sus contenidos, aunque tendrán que incrementar sus costes y tener una estrategia global”, dice.



Tanto Atresmedia como Mediaset han desarrollado sus propias plataformas de video online. En algunos casos, de pago.

Transformación

Los dos grandes operadores son conscientes de que el sector está inmerso en un proceso de cambio.



Atresmedia ha apostado por diversificar su línea de negocio. Produce conteninidos para Movistar, Amazon o Netflix. “Estos operadores compiten con nosotros por el tiempo de ocio de los ciudadanos”, dice la compañía. En este proceso, explota cuatro canales internacionales que llegan a 50 millones de hogares.



Y bajo la fórmula media for equity ayudan a promocionar a través de sus pantallas a startups a cambio de una participación accionarial. Estas líneas de negocio suponen ya para Atresmedia más del 9 por ciento de su facturación, que el año pasado alcanzó 1.042 millones de euros.



El método de invertir en este tipo de empresas ha sido utilizado por Mediaset, que también ha evolucionado hacia una multiplataforma, con contenidos para televisores conectados, teléfonos móviles y tabletas. Vende sus productos a más de 190 territorios, desarrolla ficciones para HBO o Netflix y ha creado la división internet nativo.

El método de invertir en este tipo de empresas ha sido utilizado por Mediaset, que también ha evolucionado hacia una multiplataforma FACEBOOK

TWITTER

Pero el núcleo del negocio sigue siendo la televisión lineal. Para Ignacio Sacaluga, vicedecano de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, como ventana tradicional, seguirá gozando de la lealtad de un público cautivo durante, al menos, una década más.



“El futuro de la televisión no está en juego; lo está el aprovechamiento de los nuevos modos de consumo. El gran reto será monetizar a corto plazo los ingentes esfuerzos económicos para captar a un espectador cada vez más reacio a la imposición horaria”, dice.



Rosario G. Gómez - EL PAÍS