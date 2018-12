La ley de financiamiento pasó su primera prueba de fuego

La primera salida al ruedo de la ley de financiamiento, ante las comisiones económicas del Congreso en pleno, fue extensa, aunque sin mucho avance, puesto que la jornada se enfrascó en un artículo, el 109, que levanta la restricción para aumentar gastos de personal y agrandar así sus nóminas, a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoría.

Esta situación, para el senador Luis Iván Marulanda y otros integrantes del partido Verde, fue asumida como “el artículo de la mermelada”, por lo que mostraron su desacuerdo, además de adjuntar una ponencia negativa, en cuyo final estaba la petición de archivar el proyecto de ley de financiamiento.



Para algunos analistas, pese a que la jornada solo giró alrededor de ese aspecto, fue una batalla ganada del proyecto de ley, no solo porque finalmente arrancó, después de toda clase de tropiezos, sino porque no pasó la petición de archivarla.



Por lo demás, hay voces que expresan que, en general en la ponencia última, el proyecto de ley de financiamiento mejoró, descontando el hecho de que solo tiene asegurados 7,5 billones de pesos de 14 billones que debe conseguir para que el Gobierno no tenga que sacrificar ninguno de los sectores a los que les asignó recursos de inversión para adelantar programas en beneficio ciudadano.



El Consejo Gremial Nacional, que agrupa las principales organizaciones económicas del país (23 en total), mostró su respaldo a la ponencia para primer debate, al considerar que “contribuye a la equidad social, el crecimiento económico y la formalización”.



No obstante, advirtió sobre “la insuficiencia del recaudo esperado para financiar el presupuesto del 2019, circunstancia que implica una rigurosa austeridad”, por lo que llamó a la protección del gasto social”.

Para el Consejo Gremial, “se ha realizado un esfuerzo considerable para introducir, por la vía del recaudo tributario, un mayor grado de progresividad en el sistema fiscal”. En particular, destacó “la reducción de las cargas tributarias para las empresas de todos los tamaños, que son las llamadas a generar riqueza y proveer los recursos necesarios para el progreso social”, y a la par, agregó, “nos parece conveniente, como allí se plantea, que las personas más pudientes realicen una contribución tributaria mayor”.



Entre tanto, en opinión de Leopoldo Fergusson, economista de la Universidad de los Andes, quien ha sido un crítico de la ley original, la ponencia mejoró al quitar beneficios tributarios que él llama ‘regalos’. Aunque expresó que aún son solo “paliativos”. “Siguen los regalos a las megainversiones, a los hoteles y a esa economía naranja que todo lo abarca y viene con su burocracia”.



Para el próximo lunes, en horas de la tarde, fueron citadas nuevamente las comisiones económicas del Congreso, para continuar el trámite de estudio y votación de este complejo proyecto.



