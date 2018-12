Lo que debe hacer para conseguir trabajo en 2019

A pocos días de finalizar el año puede que no tenga trabajo o esté buscando uno mejor y se encuentra en un momento de incertidumbre. Más allá de la economía del país o de la tasa de desempleo, no parece haber una fórmula ideal para lograr el éxito en la dinámica de la búsqueda; por eso, se hace necesario actuar con determinación y proactividad. Si quiere conseguir un trabajo en 2019, debe convertirlo en un propósito de vida y seguir algunas de las siguientes recomendaciones:

Hacer una búsqueda exhaustiva de cargos y empresas para los cuales se tiene experiencia. Por lo general, las empresas están buscando candidatos que ya tengan experiencia en el sector por lo que es importante identificar las empresas cuyas ofertas de empleo se acoplan a los conocimientos, habilidades y experiencias propias. Especializar la búsqueda no solo permite ahorrar tiempo en el proceso sino también estar más cerca de llegar al trabajo ideal.



Ajustar la hoja de vida a la experiencia que pide la empresa. Uno de los mayores errores que se cometen en el mercado laboral es que las personas se dejan llevar por lo llamativo de un cargo o el renombre de una empresa y no saben claramente los detalles de la oferta laboral. No se trata de “maquillar” la hoja de vida o inventar habilidades que no se tienen sino de enfocar las experiencias laborales hacia las funciones que la empresa necesita.



Entrenarse para conseguir el perfil ideal. Si enfocar la experiencia laboral no es suficiente, hay que entrenarse para acercarse al perfil solicitado. En Internet, por ejemplo, existe una variedad de recursos de fácil acceso que permiten estudiar, capacitarse y actualizarse para hacer el perfil mucho más atractivo para el mercado y, de paso, enriquecer el conocimiento y habilidades propios.



Crear una red en los diferentes portales de empleo. En el mercado, el 80 % de las ofertas laborales se encuentra en el mundo digital por lo que estar presente en varias de ellas facilita la búsqueda. Sin embargo, el portal de empleo Dream Jobs advierte que se debe ser muy preciso a la hora de escoger dónde colocar la hoja de vida y hacerlo en plataformas certificadas por el servicio público de empleo.



Prepararse para el proceso de selección. En el mercado laboral, la voluntad por sí sola no basta. La labor de conseguir un empleo es prácticamente como tener uno y por eso es necesario dedicarle todos los esfuerzos.



Julio Gaitán, presidente del grupo Accionplus, que con más de 50 mil empleos generados en 2018, es uno de los mayores empleadores del país, explica que es muy importante que los candidatos tengan toda su documentación en regla a la hora de presentarse a un proceso de selección. A principio de año, por ejemplo, las personas no suelen tener una diligencia activa a la hora de entregar la información o de asistir a las entrevistas, así que tener una buena predisposición contribuirá sin duda alguna a tener mejores resultados.



Luego de comer las 12 uvas en Año Nuevo hay que convertir el deseo de tener un empleo o conseguir uno mejor en realidad y qué mejor que hacerlo con un modelo de acción estratégica a partir de estas recomendaciones.



EL TIEMPO