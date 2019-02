¿Qué es y cómo se enfrenta el ‘ciclo del desempleo’?

El ciclo del desempleo es un lapso en el que muchas personas que buscan reintegrarse al mundo laboral o llevan un largo periodo intentando cambiar de trabajo pasan por fases como el afán de emplearse en una nueva empresa, la desconfianza al no ver oportunidades rápidamente, la reestructuración para volverse ‘atractivos’ para las compañías y la gestión para obtener el cargo.



Para quienes han estado bastante tiempo intentando conseguir un empleo o cambiar el que tienen, es importante conocer en detalle las fases del ciclo del desempleo y prestar atención a cómo hacerles frente con algunas recomendaciones que da el experto en temas laborales César Escobar:

1. Afán

Esta es la etapa en la que las personas quieren volver a trabajar de cualquier forma y buscan emplearse rápidamente por factores como presiones económicas e, incluso, sociales.



Lo aconsejable en este caso es “no mandar hojas de vida a diestra y siniestra”, según Escobar, pues no es recomendable dar con un empleo en el que las garantías no sean ideales. Además, no se deje llevar por la presión del entorno familiar o de amigos para tomar decisiones sobre su futuro laboral porque esto puede resultar en una decisión errada que comprometa su futuro.

2. Desconfianza

A medida que corre el tiempo y no llegan ofertas, otros sentimientos que pueden surgir son la incredulidad y la depresión. El error propio de esta fase es llegar a culpar al entorno (al país y al mercado laboral, por ejemplo) por la falta de oportunidades y no reflexionar sobre las fallas que puede estar cometiendo en la búsqueda de trabajo.



Recuerde que estar desempleado no significa estar desocupado, y puede invertir el tiempo libre desarrollando nuevas competencias, realizando cursos laborales gratuitos y trabajando en las habilidades blandas. Evite las salidas que prometen dinero fácil, como ‘hacer trading’, pues, a futuro, podrían convertirse en otro dolor de cabeza.

3. Reestructuración

En esta etapa es importante apuntarle a potenciar lo que tiene. Plantéese cuál es su valor agregado para el mercado laboral y en qué empresas están necesitando ese tipo de características; luego de esto, envíe su hoja de vida hecha a la medida de lo que se pide y destacando lo que puede aportar a la compañía.



No olvide que el único medio para contactarse con empresas no es internet, ya que puede hacerlo de forma directa, acercándose a las instalaciones, y saber de primera mano los requisitos para una vacante o una potencial vacante.

4. Gestión

En esta última fase, la planificación lo es todo, y es importante enfocarse en acciones estratégicas que le puedan asegurar acceder a un trabajo en el que, primordialmente, tenga la posibilidad de aportar su valor agregado.



En el momento que lo llamen, tenga en cuenta que la forma como se realizan las entrevistas de trabajo ha cambiado y, por eso, el autoconocimiento es vital. Usted debe generar la suficiente credibilidad al empleador de que comprende las labores que desempeñaría en caso de que lo contraten, y la mejor forma es que, antes de presentarse a un empleo, piense en ejemplos de ocasiones en las que lideró un grupo o resolvió conflictos, al igual que en sus preferencias en el entorno laboral.



Recuerde siempre tener una red de contactos, para que, en caso de quedar desempleado, pueda tener conocimiento de vacantes en el mercado. Esto no significa que los demás busquen ofertas por usted, sino de estar al tanto de la disponibilidad de empleos y aplicar a los que se acomoden a su perfil.



