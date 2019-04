Polémica por mico que permite traslados extemporáneos entre regímenes

La polémica por la posibilidad de que personas a las que les falte menos de 10 años para su jubilación y que tengan 750 semanas cotizadas se puedan cambiar de régimen pensional, tal como señala el Artículo 303 del Plan de Desarrollo, volvió a encenderse, luego de las declaraciones que el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, le diera a EL TIEMPO, en las que afirmó que esa ventana no le generará mayores presiones de gasto al Gobierno.

Al preguntársele sobre esa ‘amnistía’ que está en el Plan de Desarrollo, y que permitiría ciertos traslados a quienes están por fuera del límite de tiempo, menos de 10 años (Ley 797 del 2003), el funcionario dijo que Colpensiones enfrenta 15.000 procesos judiciales en los que las personas están demandando la anulación a la primera afiliación a la AFP argumentando que que no recibieron la información indispensable para tomar la decisión.



"Esto podría abrir una ventana para los que quisieran hacerlo sin tener que acudir a procesos judiciales", señaló el funcionario, tras agregar que esos nuevos traslados no generarían una presión adicional a las finanzas de Colpensiones ni del Estado.



Pero una cosa bien distinta piensan en los fondos privados de pensiones (AFP), donde no solo consideran ese artículo como un 'mico', porque va en contravía de los objetivos que persigue el Plan de Desarrollo de hacer una mejor redistribución de los subsidios, sino porque a todas luces esto le generará mayores cargas fiscales al Estado que terminará siendo cubierta por todos los colombianos vía impuestos.



Jorge Llano Salamanca, vicepresidente técnico de Asofondos, gremio que representa a las AFP, en declaraciones a RCN Radio, advirtió que los costos económicos, que aún están evaluando, serán muy importantes, no solo porque el Gobierno tendrá que cubrir con mayor gasto las pensiones de esas personas nuevas de salarios altos que se trasladen desde las AFP y que requerirán de subsidios, sino que, además, tendrá que alistar recursos para pagar los bonos pensionales a aquellos que decidan irse del régimen público al privado.



El experto también agregó que, desde el punto de vista financiero, esa posibilidad que está dejaría abierta por cuatro meses para el traslado extemporáneo de régimen, tendrá un impacto económico sustancial, en la medida que las AFP tendrán que liquidar inversiones importantes (TES) y acciones) a tasas bajas para cumplir con los traslados de los recursos y sus rendimientos, de los afiliados a las AFP que decidan acogerse a dicha norma en caso de que sea aprobada tal como está.



El experto insistió que este debería ser un tema a discutir de cara a una reforma pensional, pues necesita de un análisis mucho más profundo debido a su alto impacto económico, algo que los tiempos de discusión del Plan de Desarrollo no proporcionan.



Dijo además, que es necesario que el país se centre en tener un sistema pensional más equitativo e integral. " Si hay más personas de altos ingresos que empiezan a recibir subsidios en el régimen público, esto implicará más gasto fiscal y se tendrá que pagar entre todos con mayores impuestos. Esos recursos estarán dirigidos a personas que perfectamente se podrían financiar una pensión con su ahorro y no deberían estar recibiendo subsidios como sucede hoy", precisó.