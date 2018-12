Lo que debe saber antes de que le llegue la prima de fin de año

Hasta el próximo jueves los empleadores en el país tienen plazo para pagar la prima de servicios a los trabajadores, una prestación social que corresponde a un salario mensual a la que tienen derecho las personas por cada año laborado, o en dado caso de que la vinculación sea menor a un año, proporcional al tiempo que lleve vinculado el trabajador.

Cabe aclarar que, de acuerdo con la ley, quienes no tienen derecho a ese dinero son las personas que hayan sido contratadas temporalmente o quienes reciban un salario integral, cuya prima esté incluida dentro de este, según haya sido acordado en el contrato.



Sandra Martínez, decana de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad Piloto, aclara algunos puntos sobre la prima de servicios:

Los casos en los que se tiene derecho a la prima de servicios

Actualmente, hasta trabajando un solo día durante el semestre, usted tiene derecho a esta prima que será proporcional al tiempo que haya laborado.



¿Cómo se calcula la prima de servicios?



No se enrede. La prima de servicios corresponde a un mes de salario por cada año trabajado. De acuerdo con esto usted debe tomar el salario base -más el auxilio de transporte, en caso de que gane menos de dos salarios mínimos mensuales- y multiplicarlo por el tiempo servido, es decir, 180 días (debido a que esta remuneración se paga semestralmente) y, finalmente, dividir esto en 360 días. El resultado de esta operación, es el valor de la prima.



¿En qué momento deben pagársela?



Esta remuneración debe ser realizada dos veces al año. El primer pago corresponde a 15 días de salario y se lo deben hacer antes del 30 de junio; el segundo pago es de los 15 días restantes y debe ser realizado antes del 20 de diciembre.



Sáquele el jugo a la prima



La prima que recibe en diciembre es una de las 2 a las que tiene derecho en el año, así que cuídela y hágala rendir. Uno de los consejos de Datacrédito Experian para este caso es que priorice lo que va a hacer, pues son varios los posibles destinos para este dinero. Si tiene alguna deuda vencida, puede ser buen momento para ponerse al día y de paso mejorar su reporte en las centrales de riesgo. En caso de que quiera comprar regalos, la prima le ayudaría a mejorar el presupuesto para las compras de final de año.



No se exceda al comprar regalos



Para las compras navideñas, primero haga una lista de las personas a las que piensa regalarle. Posteriormente, agrupe estas personas en tres categorías de acuerdo con la cercanía, familiaridad o relación que tenga. A cada categoría defínale un valor económico de regalo, así el presupuesto para los regalos de Navidad, será el total de la multiplicación del número de persona de cada categoría por el valor definido de regalo. A la hora de realizar las compras, ajústese al valor definido anteriormente y no lo supere. Si los regalos se salen del presupuesto, escoja a las personas más cercanas o a niños a quienes podría priorizar.



No pierda de vista el 2019



Tome las decisiones con cabeza fría y vaya más allá. Recuerde no solo pensar en diciembre y todo sus gastos, sino cerciorarse acerca de lo que viene en enero, ¿son las necesidades del año entrante más importantes? Partiendo de esto usted puede hacerse a una idea acerca de lo que necesite y como método para responder a esas necesidades, un buen presupuesto es clave para arrancar el 2019. La prima es un buen ahorro para empezar el otro año con plata en el bolsillo.



