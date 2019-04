El divorcio, un gasto que le puede durar toda la vida

Reclamar el pago alimentario al excompañero sentimental en Colombia es válido y está cobijado por la ley.



La decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que negó la tutela de un hombre quien buscaba que se le revocara el pago de esta obligación a su exmujer así lo ratifica y deja claro que el matrimonio, más que amor, es un contrato.



El Código Civil en el artículo 154 establece nueve causales de divorcio a la que puede acudir solo la parte afectada o inocente. Entre ellas están las relaciones sexuales extramatrimoniales, la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años; los ultrajes, el trato cruel y la embriaguez.

“En Colombia existe un régimen que se llama causalista para efectos del divorcio. Es decir, que la demanda de divorcio solo puede ser presentada por aquel de los cónyuges que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, explica Elí Abel Torrado, abogado de familia.



Torrado enfatiza en que quien haya dado lugar a una infracción al contrato matrimonial no puede demandar. “Solo puede demandar el cónyuge no infractor y basado en las causales taxativamente numeradas en la ley”, anota.



Concretamente, así lo establece la ley civil, en el artículo 411, numeral 4 y modificado por la ley primera de 1976.En otras palabras, si un colombiano durante la relación matrimonial da lugar a una de las causales de divorcio será declarado culpable y condenado a pagar pensión alimentaria a favor del cónyuge inocente.

“Los alimentos, según el Código Civil, se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, salvo que cambien las circunstancias”, indica Torrado.



No obstante, no basta que un juez diga que se condena a una persona a pagar alimentos para que se concrete la suma a depositar; se necesita que se establezcan unos presupuestos de las obligaciones alimentarias.



Este valor se tasa tras reconocer el vínculo jurídico o la relación conyugal, demostrar la necesidad del alimentario, es decir, que realmente no tiene o su renta no alcanza para cubrir este derecho y, finalmente, la capacidad económica del alimentante, porque puede que lo condenen a pagar alimentos, pero al momento de concretar la cuantía se tendrá en cuenta su capacidad económica, porque nadie está obligado a lo imposible.



“En toda situación yo debo acreditar que necesito alimento”, puntualiza Torrado.



Vale la pena aclarar que el pago de alimentos inicia desde el fallo de la primera demanda del cónyuge inocente, es decir, no es retroactivo.



