¿Quiere un aumento de sueldo? Consejos de expertos para conseguirlo

En un extracto de su libro, 'The Myth of the Nice Girl', publicado en Business Insider, la ejecutiva de medios de comunicación, Fran Hauser, aconseja que si usted obtiene un 'no' como respuesta, pregunte qué más puede hacer o en qué debe mejorar para obtener un aumento salarial. "Si tu jefe te dice que no, pregunta por qué no. Obtén tanto feedback específico como sea posible para que puedas definir qué pasos necesitas para pasar al siguiente nivel. Sal de la reunión sabiendo exactamente lo que tienes que lograr y para cuándo. Luego habla regularmente con tu jefe o gerente para asegurarte de que vas por buen camino", escribió Hauser.