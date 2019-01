Abren becas para cursar maestrías en el Reino Unido

El British Council y Colfuturo lanzaron el programa BRICC (British Council Industrias Creativas Colombianas) con el que 15 colombianos podrán ser beneficiarios de una beca para cursar una maestría relacionada con las industrias creativas en el Reino Unido.

Las inscripciones para el programa empezaron desde el pasado 8 de enero y se extenderán hasta el próximo 28 de febrero. Según se informó en un comunicado, con la apertura de estos cupos se “busca apoyar el proceso de formación de dos públicos objetivos que contribuyan al crecimiento y la estabilidad del sector creativo en Colombia”.

Requisitos para aplicar a las becas

1. Presentarse a la convocatoria del Programa Crédito Beca de Colfuturo 2019.



2. Demostrar que está dentro del proceso de postulación en el programa de maestría en temas de las industrias creativas del Reino Unido (no es necesaria una carta de admisión incondicional).



3. Resultar favorecido tras el proceso de evaluación del panel conformado por Colfuturo y el British Council, que escogerá a 15 beneficiarios de los elegibles según la lista preliminar de seleccionados de Colfuturo.



Otros requisitos adicionales para las becas BRICC son no tener doble ciudadanía colombiana-británica, no ser beneficiario del programa de beca Chevening del Reino Unido para el año 2019-2020 y no ser funcionario/empleado de la Embajada Británica en Bogotá o del British Council en Colombia.

Áreas de estudio

Los candidatos serán clasificados dentro de las siguientes áreas de estudio: Administración y Negocios, Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Educación e Ingeniería.

Mecánica de las becas

Aquellas personas que envíen su solicitud, completen el proceso de selección de acuerdo con las pautas del programa Crédito Beca de Colfuturo y resulten seleccionadas, podrán ser elegibles para recibir una beca 100 por ciento condonable por un valor de 13.000 euros adicionales al préstamo de hasta 50.000 dólares que recibirán por parte de Colfuturo.



Los estudiantes seleccionados deberán iniciar en semestre académico del otoño de 2019 en modalidad de tiempo completo. Aquellas personas que resulten beneficiadas con la beca adicional del British Council tendrán que aprobar el programa académico con el cual se postularon, de lo contrario el beneficiario deberá asumir el monto otorgado por la beca.

Más información

Quienes deseen más información sobre estas becas: podrán encontrarla en las siguientes páginas:



-Convocatoria 2019 Programa Crédito Beca.



-Becas BRICC para maestrías en Industrias Creativas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS