En Plan de Desarrollo, fijan bases para resolver lío de Electricaribe

La odisea para resolver los líos que tiene Electricaribe, hoy intervenida por el Estado, acapara todo un capítulo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, cuya ponencia empezará a ser debatida en el Legislativo esta misma semana.

En nueve artículos el Gobierno plantea lo que podría ser la solución definitiva a los líos que enfrenta esta compañía que atiende el servicio eléctrico de cinco departamentos de la Costa Caribe del país.



Las salidas planteadas van desde la creación de una especia de Fogafín o fondo de salvamento para empresas de servicios públicos en quiebra hasta una sobre tasa para las personas de estratos 4 al 6, que pagarían entre 600 y 2.000 pesos mensuales más luz para ayudar a Electricaribe.



Con ese cargo se esperaría recaudar hasta 250.000 millones de pesos al año, recursos que irían al salvamento de la compañía.



En cuanto al fondo, el documento señala que "La idea es que el 'Fogafin' sea el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se debe generar muchos recursos a este fondo para poder salvar de aquí en adelante a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios".



Se crea un régimen regulatorio especial bajo el cual la variación de las tarifa de energía será al menos la variación del promedio nacional.



Pero también hay medidas para los funcionarios públicos que no apropien recursos para el pago de sus servicios públicos o que no los paguen, incluso los pueden destituir por esto. Además., deben pagar lo que hoy deben.



Hoy las entidades públicas le deben solo a Electricaribe 280.000 millones de pesos.



Las sanciones para funcionarios públicos que no pagan servicios Publicos ya existen, pero algunos no las cumplen.





