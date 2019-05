Cambios en Avianca han sido por presión de United, dicen expertos

Aunque el interés de United Airlines, en el acuerdo al que llegó con Avianca Holdings y Copa Airlines para hacer una alianza comercial, no es quedarse con el mando de la compañía controlada por el empresario Germán Efromovich, desde que se materializó dicho pacto la firma estadounidense ha venido jugando un rol mucho mayor al de un simple observador pasivo en la junta directiva.

Si bien hace unos días Efromovich aseguró en EL TIEMPO que se están tomando medidas para evitar una crisis y que el ejecutivo de United a quien invitaron a participar en la junta directiva, sin voto, “solo tiene opinión cuando se le solicita”, expertos conocedores de la situación explicaron este lunes que United Airlines sí estaba presionando un ajuste interno en la compañía, buscando que su aliado tenga sostenibilidad.



Es decir que la presión no es por quedarse con el control de la compañía, sino porque se hicieran los ajustes, entre ellos la salida de Hernán Rincón de la presidencia, cuya renuncia se conoció la semana pasada y se hizo efectiva este martes.

Como se recuerda, el acuerdo incluyó el préstamo al empresario —a través de la empresa BRW Aviation LLC— de 456 millones de dólares, el año pasado.



Al respecto, un alto directivo del sector aeronáutico colombiano coincidió con este análisis, al señalar que si una empresa de la envergadura y trayectoria de United da un desembolso de tal magnitud, que se acerca al valor en libros que hoy tiene la participación de Efromovich en Avianca Holdings (a través de BRW Aviation, subsidiaria de Synergy Aerospace), “es lógico que su influencia vaya más allá de simples indicaciones”.



En efecto, mientras el préstamo de United fue de 456 millones de dólares, al corte de este martes, según las cifras de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el 51,53 por ciento de participación que tiene BRW Aviation en Avianca Holdings tiene un valor en libros de 1,6 billones de pesos, cifra que al ser dividida en la cotización promedio del dólar de este año (3.141,89 pesos), lleva su monto a cerca de 521 millones de dólares.



Además, otras fuentes conocedoras de los detalles administrativos y logísticos de la compañía le revelaron a EL TIEMPO que, desde que se firmó el acuerdo comercial, United Airines se sentó con las personas que manejan la parte operacional, a reordenar las rutas, como efectivamente ha venido sucediendo. Aunque el interés de United no es quedarse con el control de la compañía, si Efromovich no cumple con sus pagos, cuyo primer abono es en el 2021, lo lógico es que la estadounidense ejerza la garantía, tomando la participación que BRW Aviation, con sede en Delaware (Estados Unidos), tiene en la empresa.



Esta posibilidad se abrió desde el lunes en la tarde, cuando el portal FlightGlobal, una reputada publicación sobre el mercado aeronáutico mundial, reveló que BRW Aviation, como socio mayoritario de Avianca Holdings, no cumplió los convenios del préstamo de United.

“La existencia de uno o varios eventos de incumplimiento da derecho a United a tomar acciones para ejecutar su garantía FACEBOOK

TWITTER

En particular, según este medio, United informó a Synergy que no se había cumplido con el pacto de cobertura de garantía del crédito, situación que abre la posibilidad de que United tome el control de Avianca Holdings, aunque un portavoz de United indicó que no se ha tomado ninguna medida de cumplimiento.



Este martes, Avianca Holdings reconoció que, según información recibida de BRW, actualmente no se cumple con uno de los indicadores financieros bajo el préstamo de United, y tal situación constituye un incumplimiento. “La existencia de uno o varios eventos de incumplimiento (...) da derecho a United a tomar acciones para ejecutar su garantía”, agregó.



Es decir, esto podría hacer que United, en última instancia, tome el control de Avianca Holdings o lo venda a un tercero.



Esta situación, según explicó Camilo Thomas, analista sénior de la comisionista Alianza Valores, fue el factor para que este martes la acción de Avianca Holdings cayera un 7,84 por ciento, no solo siendo el título que más bajó, sino que lo llevó a su precio más bajo desde el 27 de octubre del 2015.



Mientras Thomas agregó que hay zonas grises sobre lo que puede pasar y que seguramente generará volatilidad en la acción, Mario Acosta, analista de la firma Ultraserfinco, señaló que esto bajará el apetito de los inversionistas por la acción, por lo cual se inició una revisión de las posibles consecuencias de esta situación para el título de Avianca Holdings.



Según cifras de la BVC, entre el 26 de abril del 2018 y el 30 de abril del 2019, la capitalización bursátil de Avianca Holdings, que refleja su valor en bolsa, se descolgó un 49 por ciento, al pasar de 980.662 millones de pesos a 500.546 millones de pesos.

Entre tanto, el valor en libros de la empresa ha retrocedido, en el mismo período, un 20,5 por ciento, al ubicarse en 2,09 billones de pesos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS