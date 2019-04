United Airlines podría pilotear a Avianca Holdings

En medio de la reciente salida de Hernán Rincón, quien hasta hoy está como presidente de Avianca Holdings, siguen las movimientos en la compañía, esta vez debido a aspectos relacionados con las condiciones del préstamo que por 456 millones de dólares tomó la firma BRW Aviation, con sede en Delaware (Estados Unidos), una subsidiaria de Synergy, socio mayoritario de la matriz de empresas de Aviación, y que es controlada por el empresario Germán Efromovich.

En efecto, el portal especializado FlightGlobal, una de las más reputadas del sector aeronáutico y que comenzó actividades en el 2006, señaló que el socio mayoritario de Avianca Holdings, Synergy BRW Aviation, no cumplió los convenios del préstamo que United Airlines le giró en el 2018, y que tiene como garantía sus acciones en la aerolínea latinoamericana.



Según la publicación, esto abre abre la posibilidad de que United tome el control de Avianca, incluso pese a que las dos aerolíneas pertenecientes a la red, Star Alliance, más Copa Airlines, están avanzando en la implementación de su acuerdo comercial, que tiene que ser avalado por las autoridades de los países donde las tres operan.



Según el medio, United informó a Synergy que no se había cumplido con el pacto de cobertura de garantía del préstamo realizado. Las coberturas, según fuentes del sector financiero, son como una especie de refuerzo, bien sea mediante pólizas o créditos, que se utilizan en este tipo de operaciones financieras, buscando garantizar el pago de los recursos prestados.



Actualmente Synergy posee aproximadamente el 78,1 por ciento de las acciones ordinarias de Avianca y en noviembre pasado tomó prestada esta millonaria suma, garantizada por el patrimonio de Synergy BRW y sus516 millones de acciones ordinarias de Avianca Holdings.Y agrega que un portavoz de United le dijo a FlightGlobal que la aerolínea estadounidense, con sede en Chicago, no ha tomado ninguna medida de cumplimiento.

Escenarios

Sin embargo, agrega la publicación, el incumplimiento de las condiciones del préstamo de Synergy ha obligado a Avianca a enmendar otros acuerdos de financiamiento para incluir a United como titular autorizado, de modo que cualquier posible acción de coacción por parte de United en la forma de una adquisición de Avianca no constituirá un cambio de control.



“Suponiendo que este enfoque sea aceptado por los prestamistas en virtud de dichos acuerdos de financiamiento de Avianca Holdings, United podría cumplir con el compromiso de acciones en relación con el préstamo para tomar posesión de las acciones de la compañía sin causar un cambio de control, bajo ninguna circunstancia de los acuerdos de financiamiento de Avianca Holdings “, señaló la aerolínea a FlightGlobal.



Desde que se reportó el incumplimiento, Avianca Holdings negoció un acuerdo modificado con el acreedor Banco de Bogotá, para evitar un incumplimiento.



El portavoz de United Airlines le agregó a la publicación, con sede en Washington, que cualquier conversación para enmendar los otros préstamos de Avianca “será directamente con el prestatario”.



Y agrega que un portavoz de Avianca dijo, por su parte, que la aerolínea se encuentra actualmente en proceso de modificar sus acuerdos de financiamiento y no puede proporcionar una estimación de cuándo finalizarán las negociaciones, según FlightGlobal.



Al respecto, EL TIEMPO consultó a Avianca Holdings por esta situación, y la empresa indicó que no es parte de dichos acuerdos y por ende no puede dar declaraciones al respecto en nombre de BRW, vehículo de inversión de Synergy.



“Por lo tanto, esto debe ser abordado y gestionado únicamente por las compañías que forman parte de dicho acuerdo de préstamo”, agregó Avianca Holdings.



También fue contactado el empresario Germán Efromovich, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta frente al tema.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO