Bancóldex, con $ 1,57 billones en portafolio de 102 compañías

El Banco de Comercio de Comercio de Colombia (Bancóldex) se convirtió en una de las principales herramientas del Gobierno para financiar emprendimientos.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la entidad, Javier Díaz Fajardo, afirmó que sin dejar de ser un banco de redescuento (préstamos a entidades del sistema financiero para que coloquen cartera) tienen participaciones en 14 fondos de capital privado, que apoyan empresas desde las etapas de gestación hasta su crecimiento y maduración.

Si bien esta herramienta nació en el 2009 y se llama Bancóldex Capital, acaba de cumplir 10 años convirtiéndolos en un fondo de fondos, con recursos asignados por 1,57 billones de pesos para los emprendimientos.



Además, tienen compromisos de inversión por 180.000 millones de pesos y recursos en 102 empresas, 35 de ellas en el exterior.



El directivo agrega que prácticamente la entidad es la pionera del apalancamiento a la industria de los fondos de capital privado, que hace 10 años casi era inexistente en Colombia.

“Con la iniciativa se ha llegado a empresas, buena parte en las regiones del país, con recursos por un billón de pesos”, agrega.



Sin embargo, según dice, no es la entidad la que a dedo toma la decisión de las inversiones sino que es a través de gestores profesionales, que participan en la estrategia y conocen los sectores.



De acuerdo con el directivo, se han logrado objetivos como llegar con capitales en edad temprana a las empresas y garantizarles la continuidad.



De otra parte, dice que ya cuentan con un permiso de la Superintendencia Financiera para un nuevo vehículo de inversión que consiste en un compartimento, en buena parte para apoyar iniciativas de la economía naranja (industrias creativas), por 20 millones de dólares, unos 62.000 millones de pesos.



Sin embargo, no irán solos sino que harán gestiones para vincular organismos multilaterales, agencias de desarrollo de gobiernos de otros países, entidades locales y firmas privadas.



El directivo añade que durante 2018 avanzaron además en la alineación de modelos operativos en las filiales Arco y Fiducóldex, por medio de la estructuración de comités estratégicos de grupo para diferentes temas, así como en la alineación de políticas de gestión respecto a temas financieros, contables, tributarios, presupuestales, administrativos operativos y administrativos.



A principios de marzo, el comité técnico de la calificadora BRC Investor Services, en su revisión periódica, confirmó la calificación de deuda de largo plazo de AAA y la de las obligaciones de corto plazo en BRC 1+ de Bancóldex.



Entre otros puntos a favor del organismo la calificadora dijo que la evolución de la calidad de la cartera es positiva y no tiene riesgos materiales en los siguientes años.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS