Estas son las 26 movidas más destacadas en Colombia durante enero

Los negocios se firmaron y/o se concretaron en los sectores de servicios aeronáuticos, cannabis medicinal, servicios financieros, vidrio flotado, agroindustria, gas natural y lavado industrial, entre otros.



Además, los 4 negocios más grandes sumaron 804.300 millones de pesos. Este monto fue superior a los cerca de 200.000 millones de pesos, que se movieron en el primer mes del año pasado, a través de 12 transacciones.

Aquí, la recopilación de EL TIEMPO de las empresas y activos que cambiaron de dueños, y los nuevos ‘joint venture’ (alianzas) durante el primer mes del 2019.



1.Almacenes Éxito aportó cuatro activos, por 321.360 millones de pesos, a la fiducia Viva Malls, en la que tiene una participación del 51 por ciento. Se traspasaron las participaciones en los fideicomisos propietarios de áreas arrendables en el Centro Comercial Viva Villavicencio, en el Centro Comercial San Pedro Plaza (Neiva) y el Centro Comercial Viva Sincelejo, entre otros.



2. Por 142.000 millones de pesos, Tecnoglass adquirió una participación minoritaria en Vidrio Andino (Colombia), empresa subordinada de grupo francés Saint Gobain.



3. La firma estadounidense Gowan Company, a través de su filial en Reino Unido, creó la unidad de negocios enfocada en desarrollo biológico e innovación. Como parte del proyecto, compró las acciones que no tenía de la sociedad EcoFlora Agro (Colombia). El nuevo negocio se crea sobre la base de la marca EcoFlora.



4. La compañía canadiense CannaVerde Pharma concretó la compra de Green Health Colombia S.A.S., en Bucaramanga. Esta empresa cuenta con licencia para el cultivo, producción y exportación de sustancias de cannabis medicinal, tanto de tetrahidrocannabinol (THC) como de cannabidiol (CDB), en siete hectáreas ubicadas en el departamento de Santander.



5. La también canadiense Two Hands Corporation acordó comprar el 100 por ciento de la licencia de Plantro Incorporated (Colombia), para cultivar y exportar cannabis medicinal y derivados de CDB. El permiso de Plantro es para un cultivo de la planta en Madrid, Cundinamarca.



6. La empresa israelí Cannabics Pharmaceuticals firmó un preacuerdo con la colombiana NewCanna, para crear un ‘joint venture’ (alianza) y producir en el país cápsulas farmacéuticas a base de cannabis.



7. La firma Cartonera Industrial adquirió la unidad de producción y distribución de empaques y cajas de cartón corrugado de la empresa Empaques Industriales de Colombia, en Soledad (Atlántico).



8 .La compañía Rednova, subordinada de la empresa de origen chileno Chilco Distribuidora de Gas y Energía, adquirirá los activos de Edalgas. Esta firma está domiciliada en Ibagué y el traspaso consiste en los bienes relacionados con los negocios de comercio al por mayor y al por menor de gas licuado de petróleo o propano (GLP) y los de gas natural. En particular, los activos se encuentran ubicados en los municipios de Paujil y San José de Fragua en el departamento del Caquetá, y en los de Ataco, Planadas y Natagaima, en Tolima.



9. Elis, proveedor francés para mantenimiento de artículos textiles, de higiene y bienestar, concretó la adquisición del 100 por ciento de Lavandería Industrial Metropolitana (Colombia).



10. La compañía estadounidense Izea Worldwide -operador de Izeax, el principal mercado en línea que conecta marcas y editores con creadores de contenido- firmó una carta de intención no vinculante para adquirir el ciento por ciento de las acciones en circulación de Fluvip Ventures.



11 .La firma Industrial Aeronáutica (Indaer) firmó un acuerdo para vender un negocio de reparación y mantenimiento de partes de aeronaves, a una empresa local cuya razón social no reveló.



12. La compañía Avianca (Colombia), aerolínea controlada por Avianca Holdings, prepara su aterrizaje en un nuevo campo. Se trata de la enseñanza de carreras técnicas relacionadas con los sectores aeronáutico, hoteles, turismo, negocios y mercadeo. Lo hará a través de una alianza con el Politécnico Grancolombiano, con el que ultima los detalles para crear una asociación 50-50.



13. La firma peruana Talma entró al sector de los servicios aeroportuarios en Colombia, tras la adquisición de la empresa paisa Lasa, firma a su vez controlada por Inversiones R.M.B, ´holding’ de las familias Ramelli Botero y Ramelli Barrera.



14. El grupo español Santalucía Seguros -que en el 2018 materializó una alianza con la Inversora Fundación Social (IFS), que condujo a la creación de la firma Inversora Lilium (Colombia)- acaba de aterrizar junto a su socio uno de sus planes en el mercado nacional. Se trata de la adquisición del Grupo Prever, que por su lado controla accionariamente las compañías Jardines de La Esperanza y Siempre S.A., que, entre otros, operan varios parques cementerios en Antioquia y el Eje Cafetero y funerarias en estas dos regiones, así como en Bogotá.



15. La cadena Droguerías y Farmacias Cruz Verde (Colombia), que es controlada por la holding chilena Sofocar, que por su lado es propiedad mayoritaria del grupo mexicano Femsa, adquirió el 75 por ciento de las acciones en circulación de la institución prestadora de salud (IPS) Medicarte, en Medellín.



16. AES Chivor, filial de la empresa chilena AES Gener, que a su vez es controlada por la estadounidense AES Corporation, adelanta negociaciones para adquirir el ciento por ciento de las acciones en circulación de la firma Colwind S.A.R.L., de Luxemburgo. De esa manera, AES Chivor adquiriría indirectamente el control de la firma Jeweiwaa Kai, que gestiona 5 proyectos de generación de energía eólica en La Guajira.



17. El fondo de capital privado Aqua acordó con un grupo de accionistas mayoritarios de la Financiera Dann Regional tomar el 51 por ciento de la propiedad accionaria de esa entidad financiera, a través de una inyección de recursos.



18-22. El fondo privado estadounidense Colony Capital adquirió la unidad latinoamericana de inversiones en capital de Abraaj Holdings, de Dubái. Esta compañía pasará a llamarse Colony Latam Partners (CLP). Pasan a manos de CLP, entre otras, las acciones que Abraaj Holdings tiene en las compañías colombianas PetroTiger, QbCo (alimentos), Inelectra (ingeniería eléctrica), Gómez Cajiao (ingeniería de cálculo) y Rentandes (arriendo de vehículos).



23. Avianca Holdings selló un acuerdo con la firma CAE International Holdings para salir de toda su participación en el negocio de entrenamiento con simuladores de vuelo. Esto incluye algunos activos y el 50 por ciento de la participación de Avianca en la compañía CAE Flight Training.



24. Se concretó también un acuerdo entre los actuales dueños de Publicaciones Semana –propietaria de las revistas Semana y Dinero, entre otros medios– que permite la entrada como socios de Jaime Gilinski y su hijo Gabriel, con el 50 por ciento.



25. Los socios colombo estadounidenses redujeron de 73 por ciento al 16 por ciento su participación en la compañía Andina Acquisition III, a través de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado Nasdaq de Nueva York, por 100 millones de dólares.



26. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó un aporte, por 22.999 millones de pesos, para la Nueva EPS, con esos recursos, sumados a los 4.541 millones otorgados por Comfenalco Valle, se generaron 27.000 millones de pesos inyectados a la compañía.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

ECONOMÍA Y NEGOCIOS