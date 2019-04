Apostar a que al Gobierno le vaya mal lo pagan ciudadanos: Mac Master

De un lado, la producción económica muestra un repunte, luego del freno que se sentía desde el 2014. Pero, del otro, hay confusión política y largas protestas en medio de vías de hecho. ¿Cómo asume el sector privado esta realidad paradójica?

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se refiere al momento actual, y también plantea su visión de mediano y largo plazo. Cree, por ejemplo, que en el Estado debe haber una política de crecimiento económico, y no solo de producción, con alguien que sea su doliente.



Así mismo, considera positivo el ajuste en la regla fiscal porque el Gobierno podrá entrar a mirar asuntos, algunos de los cuales hacen parte del paquete de propuestas que viene planteando el gremio.



¿Cuáles son las preocupaciones principales en la actual coyuntura?



Se ha venido dando una sustitución del Ejecutivo, en cosas que ha hecho habitualmente. Por ejemplo, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, por algunos congresistas, de un arancel a confecciones.



Nuestro gremio, por ejemplo, tiene peticiones para 50 aranceles haciendo fila. ¿Qué tal si lo hiciéramos por las vías que no son? Así, se generaría un desorden institucional grande.



Hay que hacer una inmensa defensa de mantener la estructura de la discusión, porque es muy fácil salir a decir cosas populares en el Congreso y, como no cuesta nada, incluso en reputación, más bien se gana popularidad. Eso es grave.



Lo de aranceles en el Plan Nacional de Desarrollo es otra versión de cuando, en el Congreso, se hizo la propuesta sobre el salario mínimo.



El Estado tiene una estructura de poderes, cada uno con sus facultades y toma de decisiones. No tengan la menor duda de que si se llega a legislar en el Congreso sobre ese tema, se vienen retaliaciones de otros países.



La mayoría de los legisladores que incluyeron el artículo con aranceles nos dicen, ‘¿es que ustedes no defienden la industria nacional?’ Claro que queremos que haya aranceles para varios sectores. Pero es un error que incurramos por la vía no adecuada.

¿Cuál es el camino adecuado?

Debe efectuarse una definición de política de desarrollo, industrial y de comercio internacional, y señalar cómo los eslabones van teniendo mecanismos de protección en la medida en que se van presentado los problemas.

El competente para las medidas de aranceles es la Triple A, y, en política general de comercio exterior, el Consejo Superior de Comercio Exterior. Aprobar una salvaguardia toma dos o tres meses, y un derecho antidumping, varios.

Es cierto que hemos pedido que esos procesos se agilicen, pero son trámites técnicos que requieren estudio.



¿Qué otro tema está en la agenda del gremio?



La política de crecimiento económico, porque se están haciendo cosas como la ley de financiamiento, bajar los niveles de impuesto de renta, deducciones de IVA en los bienes de capital, y se hizo un esfuerzo importante con el salario mínimo, entre otros, pero el aumento importante del crecimiento económico no se ha dado.



El foco debe estar en producir medidas que impulsen el crecimiento económico, pues, institucionalmente, no hay quien lo dirija o un encargado. Es una de las críticas de quienes hacen diagnósticos del país.



Se trata de contar con una persona que –además del Presidente de la República– tenga en la mente la gestión de asuntos para hacer crecer más la economía.



¿Qué otras peticiones han hecho?



Por ejemplo, pedimos un incentivo a las exportaciones hasta el nivel que permite la misma Organización Mundial de Comercio (OMC), o, inclusive, que existe en otros países de Latinoamérica. También propusimos desatrapar unos 14 billones de pesos en regalías, que puedan ser ejecutados en proyectos de infraestructura. Se podrían usar, por ejemplo, para financiar obras de gran envergadura.



Nos costó demasiado, hace tres años, el freno a la economía para ajustar la política monetaria para cumplir la meta de inflación.



Además de la confianza, es clave enfocarse en que la economía crezca porque cuando se frena, es más difícil que vuelva a crecer.



Es cierto que la cifras han mejorado, pero Colombia no ha adoptado como objetivo de la sociedad el crecimiento económico. Solo con el crecimiento se reduce la pobreza, se pueden hacer las obras de infraestructura y se reduce el desempleo. Esta es la génesis para que haya crecimiento. La otra forma es endeudando el país y llevándolo a la quiebra.

No es tema de favorecer a los empresarios y los capitales, sino cómo la sociedad se puede desarrollar.



Entre tanto, el crecimiento sigue de la mano de materias primas.



Afortunadamente, la extracción de petróleo por métodos no convencionales es una discusión que se ha desligado del tema político. Es una conversación menos ideológica, más científica, Y con las pruebas piloto sabremos si hay riesgo o no. Espero que no exista, como dicen los científicos, y así lo indican los cerca de 200.000 pozos que se han abierto en Estados Unidos.



Desde 2007, ese país está explotando 200.000 pozos con métodos no convencionales y no ha habido problemas de agua y sostenibilidad.



Además, de lograr autonomía energética, es el mayor productor de petróleo del mundo.

Mientras repuntan los indicadores, hay turbulencia política.



¿Hay una apuesta para que las cosas salgan mal?



En efecto, Colombia ha perdido mucho cuando la forma más rentable de hacer política es tratar de que al Gobierno le vaya mal. Y, en medio de eso, los ciudadanos quedan en una situación perversa.



Los empresarios quisiéramos ver más políticos queriendo que a Colombia y el Estado les vaya bien.



Es muy difícil imaginar un escenario en el que si al Presidente le va bien, a la población no le vaya igualmente bien.



Inclusive hay gente de la coalición que lo eligió buscando que al Presidente de la República le vaya mal y tenga obstáculos. Ese costo lo pagamos los ciudadanos.



Mencionaba antes la política monetaria. ¿Cuál cree que debe ser el próximo movimiento de tasas del Banco de la República?



Esta vez, la inflación no es una amenaza, luego se puede sugerir que baje la tasa para que haya créditos más baratos y más inversión.



Se puede pensar que esa transmisión se demora en llegar al mercado financiero varios meses, pero el objetivo ahora debe ser un mayor crecimiento económico, y pedimos a los bancos que nos acompañen para que sea más rápido.

¿Qué observaciones del gremio faltan por ser acogidas en el Gobierno?



Hay varias cosas por realizar, pero muchas de ellas dependían de que se lograra el equilibrio macroeconómico, que se obtiene cuando la regla fiscal se ajusta 0,4 puntos porcentuales.Sin embargo, faltan temas como la agilización de obras de infraestructura, reducción de trámites y ejecución de regalías, entre otros.



No es que no nos hayan hecho caso sino que tenían que ir surtiendo pasos en donde el equilibrio fiscal era muy importante. Estamos esperando el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero este ajuste de la regla fiscal conlleva un Marco Fiscal de Mediano Plazo implícito.



El problema en el Cauca cómo lo perciben los empresarios



Es un problema dentro del cual los mecanismos se han salido de control y se han vuelto violatorios de los derechos de la ciudadanía y la población.

El país tiene que pararse firme frente a ellos y oír los reclamos justificados, pero habrá otros que no lo sean.



Hay aprovechamiento de políticos y deben responderle al resto de la población porque van a quedar bien con la minga. ¿Y el resto de la población de Cauca y Nariño?

Respetando el derecho de la protesta, hay que recuperar el principio de que los derechos míos llegan hasta donde llegan los de los demás. Y esa línea no se puede transgredir.



Sin embargo, se están afectando los derechos de una gran población. Y es importante que los grupos étnicos entiendan que no solo tienen derechos sino también obligaciones.



Las cosechas de papa, tilapia y trucha se van a dañar, pero también se afectarán los trabajadores que se han venido preparando seis meses para sacarlas.



MAURICIO GALINDO - ROLANDO LOZANO

ECONOMÍA