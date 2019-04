Los dos reveses en 8 días de firma química peruana Quimpac en la SIC

Luego de seis meses de ser presentada y seis días antes de formularles pliegos de cargos, por presuntos acuerdos anticompetitivos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) objetó la propuesta adquisición del ciento por ciento de las acciones en circulación de la empresa Mexichem Derivados Colombia (MDC), por parte de Quimpac de Colombia (QDC), firma de origen peruano.

Nutresa y Alpina firmaron un acuerdo preliminar con los socios de la firma antioqueña Atlantic FS - que se enfoca en la comercialización de carne, pollo y productos de mar

Actualmente, estas compañías producen de manera independiente hipoclorito de sodio y otras sustancias relacionadas con la cadena de producción de cloro.



La primera factura 298.000 millones de pesos anuales y la segunda 27.000 millones de pesos y es de capital mexicano.



La SIC consideró que dado que las firmas coinciden en el mercado de producción de hipoclorito de sodio, a partir de la sal, y en la de cloruro férrico, con base en cloro y hierro, se generarían altas concentraciones en segmentos del mercado colombiano, generando estructuras cerradas que pueden facilitar coordinación de precios y condiciones.



Además, la entidad determinó que en dichos segmentos existen altas barreras (costosas) de entrada al mercado, derivadas de la cuantiosa inversión inicial, el largo plazo que se requiere con el fin de recuperar la inversión , la capacidad ociosa del sector, la inviabilidad de las importaciones (exceptuando la soda caústica) y las dificultades legales y ambientales.



De otra parte, según la resolución 5.769 del 2019, la SIC no aceptó el ofrecimiento de condicionamientos por parte de QDC, pues consideró que no tiene competencia para regular los precios del mercado, tal como lo planteó para que le avalara la compra de MDC.



Igualmente, la entidad señaló que los altos costos para construir plantas similares desincentiva inversiones en el corto plazo (3 años), como lo propuso QDC, debido a que la probabilidad de entrada de un competidor con la capacidad de ser actor importante en la cadena de cloro-soda es baja.



Entre los condicionamientos que propuso QDC también estuvo un compromiso de que vendería el cloruro férrico a todo comprador que lo requiriera, en condiciones de igualdad.



Además, se comprometía a no venderlo por arriba del precio de paridad internacional (valor al que una persona puede en Colombia importar un producto y tenerlo en la planta o bodega, incluyendo costos y gastos).



En cuanto al hipoclorito de sodio, igualmente se comprometía a que el precio final estuviera relacionado con las estructuras de costos en cada una de las plantas donde es fabricado.



Cabe recordar que el cloro se produce a partir de la separación de moléculas, a través de un proceso llamado electrolisis, consistente en la aplicación de altos niveles de energía a una solución acuosa de cloruro de sodio o sal común.



De esa reacción química se obtienen simultáneamente los subproductos cloro, hidrogeno y soda cáustica.



Por ejemplo, en la fabricación de una tonelada de cloro gaseoso se obtiene el doble del volumen de soda cáustica.



Adicionalmente, tras la integración, QDC pasaría a tener de entre 50-60 a 70-80 por ciento del mercado de producción de cloro y como MDC es el principal cliente de la compañía Brinsa (marca Refisal), que es previsible que como efecto de la integración reduzca su torta en el mercado.



Inclusive, de acuerdo con índices internacionales usados por la SIC, el nivel de participación de mercado al que se llega a posición dominante en el segmento de soda cáustica es del 40 por ciento y en el de hipoclorito de sodio del 45,4 por ciento.



La SIC además recuerda que en Colombia existe capacidad ociosa (excendentaria) de producción de cloro, mientras que la oferta de soda cáustica es deficitaria.



Por tanto, la única forma de producir una mayor cantidad de este último subproducto es colocando cloro en el mercado.



La decisión es apelable ante el organismo de control.

La investigación en curso

Como se recuerda, el pasado 28 de marzo la SIC dijo que abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra cuatro empresas de la industria química, por su presunta participación en la ejecución de dos acuerdos anticompetitivos relacionados con el mercado del cloro y el mercado de la importación, distribución y comercialización de la soda cáustica.



En el acuerdo del cloro habrían participado Brinsa y QDC.



La primera parte del acuerdo consistía en que las compañías habrían acordado la repartición de los clientes directos, principalmente los operadores de acueductos de municipios.



Por su parte, en el acuerdo relacionado con el mercado de la importación, distribución y comercialización de soda cáustica habrían participado Brinsa, QDC, MDC y Trinchem de Colombia.



El acuerdo ejecutado por estas compañías habría estado orientado a reducir las presiones derivadas de la rivalidad en el mercado mediante la eliminación de competidores a efectos de mejorar los márgenes de las empresas investigadas.



El acuerdo habría consistido en que MDC dejaría de importar y comercializar soda cáustica en el mercado local.



Mientras que Brinsa y Trichem se repartirían los clientes que antes atendía MDC.

Nutresa, Alpina y Banco W piden avales

Entre tanto, Grupo Nutresa y Alpina firmaron un acuerdo preliminar con los socios de la firma antioqueña Atlantic FS - que se enfoca en la comercialización de carne, pollo y productos de mar a través de locales especializados- para comprarles el 70 por ciento de esta compañía.



Otra alianza de Alpina y Nutresa en el canal institucional es La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas, a través de la cual distribuyen productos a establecimientos prestadores de servicios de alimentación.

Banco W, de compras

Entre tanto, directivas del Banco W llegaron a un acuerdo con los accionistas de la corporación financiera Pagos Internacionales, para adquirir el ciento por ciento de esta entidad especializada en giros y remesas, que tiene el 6 por ciento de este mercado en Colombia.



La idea es diversificar el portafolio de productos de la entidad crediticia.



La operación está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera y una notificación a la SIC.



Entre los accionistas de la corfinanciera están Gloria Vinasco Lalinde, con 39,5 por ciento , y Carlos Quintana Varela, con el 30 por ciento.



