Las nuevas movidas de Auteco, CasaLuker, Biominerales e Inverlink

Empresas grandes del país optan por la especialización de negocios y la utilización de las casas matrices como plataformas de crecimiento en el exterior.



Las adquisiciones de activos, especialmente, en el sector minero, igualmente se cuentan entre las movidas de los últimos días de las empresas para subir la apuesta de negocios en Colombia.

La empresa ha enviado muestras de asfalto a algunas constructoras colombianas para que conozcan el producto, así como tres contenedores de prueba a potenciales clientes en el exterior

Auteco se escinde

En primer lugar, se trata de la ensambladora de motocicletas Autotécnica Colombiana (Auteco), que cuenta con activos por 628.453 millones de pesos y escindirá el 51,4 por ciento para destinarlos a tres sociedades que se crearon recientemente en Itagüí, Antioquia.



Se trata de Auteco Mobility, que operará la línea de negocio relacionada con las marcas de motocicletas de fácil conducción, movilidad y motos de alta gama de origen japonés; Synergix, que manejará los bienes inmuebles; y Soltrech, que se encargará de la unidad de pinturas para autopartes.



Tras la escisión parcial de Auteco, las nuevas firmas tendrán activos por 175.317, 124.102 y 6.189 millones de pesos, respectivamente, mientras que la primera los reducirá a 323.146 millones de pesos.



Entre las marcas extranjeras de motos que ensambla Auteco están Kawasaki (japonesa), Bajaj (india), Kymco (taiwanesa) y KTM (austríaca); y entre las propias se cuentan Victory y Stärker.



Además de Itagüí, Auteco tiene otra planta de armado en Cartagena.



En el 2016, la empresa incursionó en el negocio de la movilidad eléctrica precisamente con Stärker, marca con la que ofrece un portafolio de bicicletas y motocicletas de ese tipo.

Fusión en CasaLuker

Por su parte, los accionistas de la empresa de origen manizalita CasaLuker aprobaron un acuerdo de fusión, a través del cual absorberá jurídicamente a DOH International Holdings, de Panamá, sociedad de la cual es su único accionista.



A 31 de diciembre del 2018, los activos de CasaLuker sumaron 686.853 millones de pesos y los de DOH International Holdings 79.103 millones de pesos.



CasaLuker es una procesadora de alimentos y productos de aseo entre los que se destacan café, chocolate de mesa, harina de maíz precocida, aceite vegetal, aceite de palma, jugos, concentrados de frutas, insumos para panadería, galletas, confites, pasabocas, atún enlatado, jabones para tocador y limpiadores caseros.



Además de DOH International, entre sus inversiones fuera del país está Industrias Alimenticias Pascual, también en Panamá.

En el asfalto

Durante la asamblea anual de accionistas, que se celebró en la ciudad de Montreal, la empresa canadiense AM Resources Corporation obtuvo la aprobación de sus accionistas, para adquirir el 60 por ciento de Biominerales de Colombia, compañía propietaria de los derechos mineros de la mina de asfalto (asfaltita) a cielo abierto ‘La Esperanza’, en Norte de Santander.



“El programa de vías 4G nos coloca en una excelente posición con nuestros proyectos de asfalto en Esperanza y Río Negro (en Colombia)”, dijo Dominic Voyer, presidente de AM Resources.



La empresa ha enviado por su lado muestras a algunas constructoras colombianas para que conozcan el producto, así como tres contenedores de prueba a potenciales clientes en el exterior.



El colombiano Diego Fernando Barragán fue nombrado miembro de la junta directiva de AM Resources Corporation.

Nueva 'fintech'

Entre las fintech que se crearán este año en Colombia se encuentra una sociedad entre la comisionista de bolsa BTG Pactual e Inverlink Estructuras Inmobiliarias, la cual se enfocará en fondos de inversión colectiva.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS