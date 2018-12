ISA inicia apuesta por concesiones viales en Colombia y Perú

Con el fin de seguir diversificando sus negocios para no tener tanta dependencia de la operación de transmisión de energía en Brasil, la compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) definió las concesiones viales como su gran apuesta para el 2019, estrategia que se materializó desde este miércoles, con la firma de una alianza estratégica con Construcciones El Cóndor, para invertir en proyectos nuevos y en la compra de concesiones ya consolidadas, tanto en Colombia como en Perú.



Bernardo Vargas Gibsone, presidente de la firma, explicó las apuestas en este negocio, mediante una plataforma de concesiones viales.

¿Subirán las ganancias en el 2018 y qué perspectivas hay para el 2019?



Sin Brasil, el 2017 fue el mejor año en la historia de ISA por el efecto contable en el 2016 por la reposición de activos en ese país. Y en el 2018 creo que le vamos a ganar. Esto muestra la resiliencia de una compañía como ISA, porque un año electoral es malo para cualquiera y súmele que en el 2018 fue electoral para nosotros en Brasil, Colombia y de alguna manera Chile.



¿Cuánto suman las inversiones del 2019?



El capex del 2019 será de 3,2 billones de pesos, un poco inferior al del 2018, cuando hubo mucha inversión en las líneas de Hidroituango.



¿Cómo será el mix de participaciones en los diferentes países?



Acabamos de lanzar la estrategia al 2030 que se fija lo que tenemos de bueno y queremos preservar. Uno, que transporte de energía seguirá siendo nuestro principal negocio, que somos una compañía diversificada en geografías y en negocios, y obviamente queremos crecer con rentabilidad en un mundo que viene cada vez más complejo cada vez por la presencia comunitaria, de respeto al medioambiente y de arqueología.



Si no hiciéramos nada, casi que Brasil comenzaría a crecer. Las oportunidades de Brasil son locas. Allá solo el estado de São Paulo es más grande que Colombia y allá el grupo ya tiene el 97 por ciento de las líneas. Podríamos llegar a tener una participación hasta del 70 por ciento por solo ese país, pero no queremos, sino mantener un portafolio de energía más diversificado.

¿Cómo lo harán?



En Colombia y en Perú el transporte de energía es difícil de crecer, porque tenemos el 80 por ciento del mercado, pero en vías estamos en cero. Vamos apuntarles a vías.



¿En este sentido, en qué consiste el acuerdo con Construcciones El Cóndor?



El objeto de la alianza es participar conjuntamente en el mercado primario y secundario de concesiones viales en Colombia y Perú, en las distintas modalidades permitidas en cada país.



¿ISA siempre pondrá en 51 % de las inversiones en virtud de la alianza?



Las inversiones que realice la alianza siempre se harán con una participación mayoritaria de ISA en las mismas.



¿Qué inversiones en Perú y Colombia aspiran a movilizar en los próximos años?



Todos los proyectos del mercado primario los analizaremos en detalle. En el mercado secundario, analizaremos especialmente los proyectos que hagan parte de los corredores de comercio internacional, es decir, aquellos que conectan a las ciudades capitales de departamento con los puertos y los proyectos en las salidas de las grandes ciudades.

¿Cuántos proyectos viales quisieran tener?



No lo puedo contestar, pero no vamos a ser jugadores marginales. Si entramos seremos jugadores grandes.



¿Cómo balancearán las inversiones en transmisión eléctrica?



En Argentina vamos a participar en la subasta de Diamante y Charlón, a través del sistema de PPP en Argentina, que garantiza ingresos en dólares y protección del Gobierno para inversionistas. Este en proyecto de una línea de 500 kilómetros a 400.000 voltios, 432 kilómetros a 132.000 voltios. Va desde Mendoza hasta Buenos Aires. Argentina lo hemos visto con detalle, en México nos hemos echado para atrás por el cambio de Gobierno.



¿Y la interconexión con Panamá?



Va mejor de lo pensado. La línea llega a Urabá y se mete de forma submarina hasta Panamá y cruza por tierra hasta Ciudad de Panamá. En ese cruce que pasa por comunidades indígenas no nos dejaban entrar y por primera vez el Congreso Indígena de octubre nos deja hacer estudios.



Esa es la primera luz en mucho tiempo y hay otra, que fue la reunión de presidentes, entre el presidente Duque y Varela, que declararon como importante el proyecto porque es una línea intercontinental.



¿Cuándo habrá avances mayores?



Lo primero es terminar los estudios, lo cual se demoraría 8 meses y para entonces debemos tener un modelo financiero para apalancar el cable submarino. Eso puede tardar tres años la construcción.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios @omarahu