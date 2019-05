Control de Avianca Holdings puede ser de United o de un tercero

Avianca Holdings reconoció este viernes, como lo afirmó la publicación especializada FlightGlobal, el lunes, que en según el préstamo de 456 millones de dólares que le hizo United Airlines a su accionista mayoritario, que se hizo en el marco de la alianza comercial entre los dos grupos aeronáuticos y Copa Airlines, actualmente no se está cumpliendo con uno de los indicadores financieros bajo dicho crédito.

Como se recuerda, el empresario Germán Efromovich, a través de la compañía BRW Aviation, con sede en Delaware (Estados Unidos) otorgó como garantía todas las acciones ordinarias de las que es titular en la compañía, equivalentes al 78,1 por ciento del total de acciones ordinarias en circulación.



En este sentido, BRW Aviation, es decir Efromovich, le dijo a Avianca Holdings que dicha situación de incumplimiento constituye un incumplimiento bajo el préstamo de United y que la existencia de uno o varios eventos de este tipo le da derecho a United Airlines, a tomar acciones para ejecutar su garantía.



“Lo anterior, podría conllevar a que United, en última instancia, tome control de la compañía o venda el control a un tercero”, señaló la compañía en una comunicación relevante a la Superintendencia Financiera.

Escenario difícil

Y como como resultado de lo anterior, agregó Avianca Holdings, se podría provocar un cambio de control, situación que tiene implicación bajo varios de los contratos de financiación de la compañía, lo cual activaría el derecho para estos acreedores de solicitar un pago acelerado de las obligaciones, “lo que podría afectar de manera adversa nuestro desempeño financiero y operacional”.



Por ello, a raíz de esta situación, Avianca Holdings está negociando sus acuerdos de financiación para incluir a United y al agente de garantía como titulares permitidos bajo los distintos contratos de financiación.



Esto para que tanto la potencial ejecución de la garantía, como el voto de las acciones de la compañía por parte de United o del agente de garantía, no constituyan un cambio de control en virtud de ninguno de los acuerdos de financiación, llevando a no requerir la aceleración de ninguna obligación de la compañía.



“La compañía resalta que a la fecha no ha recibido ninguna notificación de United en relación con su interés de hacer efectiva la garantía sobre las acciones”, recalcó Avianca Holdings.



