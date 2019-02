Her Taxi, el emprendimiento que busca proteger a las mujeres del acoso

En 2018 las cifras de violencia contra la mujer en Colombia aumentaron un 3,5% en comparación con el año anterior, según informó en su momento Medicina Legal. Sin embargo, hay un tipo de violencia que no tiene cifras muy claras, dada la falta de denuncias por parte de la comunidad y a que solo hasta 2008, gracias a la Ley 1257, se estableció como un delito, y se trata del acoso sexual.



En otros países de América Latina la situación tampoco difiere mucho. En Perú, por ejemplo, el estudio 'La Mujer en el Perú', de la organización Datum Internacional, arrojó que el país andino es el segundo de la región donde las mujeres afirman haber sufrido más acoso sexual (41%) en el último año (2018).

Además, cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de Perú, revelan que más mujeres (25,6%) que hombres (24,9%) vivieron algún hecho delictivo en el país a inicios del 2018.



Por lo anterior, cinco estudiantes de la Universidad de Piura idearon el año pasado un emprendimiento denominado Her Taxi, también desprendido de la experiencia personal de una de las integrantes del grupo, con el que buscan proteger a las mujeres del acoso sexual e incrementar en ellas la seguridad y confianza para que pueden salir de su casa y retornar sin temor a ser agredidas por un hombre.



"Nuestra idea fue crear un servicio de transporte conducido por mujeres para que las usuarias sintieran más confianza a la hora de abordar un vehículo en los diferentes horarios. Transformar un oficio que ha sido tradicionalmente masculino", dijo a la APP de EL TIEMPO Evelyn Rijalba Marchena, una de sus creadoras.



Según Rijalba, "luego de asistir a distintos eventos relacionados con emprendimiento e innovación de la Incubadora de Proyectos de la Universidad de Piura y quedar entre las finalistas del programa Hub Udep, presentamos la iniciativa".



El equipo está conformado por las estudiantes de Comunicaciones en Marketing Liz García, Alejandra Castillo, Lila Tume, Pedro Nizama y Evelyn Rijalba Marchena.

En Perú se han registrado innumerables casos de violencia y asaltos ocurridos en el transporte público, es por esto que las jóvenes universitarias decidieron crear este servicio, afirmando que “entre mujeres nos sentimos más seguras”.



Uno de los beneficios de la 'startup' es que está empezando a generar empleo en Piura, la ciudad natal de los cinco jóvenes, lo que ayuda a que las mujeres de la región tengan más oportunidades laborales si cumplen con los requisitos establecidos.



Además de tener vehículo propio, otro requisito para que una mujer pueda entrar a trabajar en Her Taxi es contar con la documentación personal y de su vehículo actualizada, no tener infracciones ni antecedentes penales y, finalmente, pasar por una prueba de manejo que garantice que la conductora llevará a las pasajeras de manera responsable y segura a sus respectivos destinos.

¿Cómo funciona?

Los servicios de Her taxi pueden ser contratados a través de llamadas telefónicas o por la aplicación de mensajería Whatsapp.



"Por ahora utilizamos este modelo de servicio y no una APP porque, luego de revisar una investigación de mercado que analizó el comportamiento de los usuarios en Piura, resultó que este era el método más efectivo y preferido por las mujeres. Sin embargo, no descartamos a futuro crear la aplicación", finalizó Rijalba.



Al día de hoy, el servicio cuenta con 17 conductoras que se registraron para trabajar con Her Taxi en Piura, pero sus creadores están haciendo un llamado a más mujeres locales para unirse, pues esperan expandir la iniciativa a las ciudades de Chiclayo y Trujillo.



¿Le gustaría que un servicio así operara en Colombia?