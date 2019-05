¿Por qué el presidente Duque está de gira en Silicon Valley?

El presidente Iván Duque visitará esta semana Estados Unidos para reunirse con los líderes de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, en busca de alianzas estratégicas en materia de inversión y convenios de cooperación.



La visita, que tendrá lugar este miércoles y jueves, incluye reuniones en los estados de California y Washington con los presidentes de Apple, Cisco, Google, Microsoft y Amazon, todas compañías del mundo digital, y con el fondo de capital de riesgo 500 Startups.

“En esta agenda de trabajo, el Gobierno colombiano consolidará alianzas estratégicas y convenios de cooperación con algunas de estas multinacionales”, señaló la Presidencia en un comunicado.



El objetivo del Gobierno es potenciar mediante la incorporación de tecnologías al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) -escuela de oficios- y el desarrollo de nuevos emprendimientos por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y de iNNpulsa Colombia, entidad que promueve la innovación en el país.



La agenda de Duque comenzará este miércoles 8 en Cupertino (California), donde se reunirá con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, con quien revisará los avances de una iniciativa acordada durante el Foro de Davos para la aplicación de los programas educativos "Everyone Can Code" (Todos pueden codificar) y "Everyone Can Create" (Todos pueden crear).



Estas iniciativas de Apple ayudan a diseñar planes de estudio para que los profesores enseñen a los alumnos a codificar y a desarrollar y comunicar ideas a través del dibujo, la fotografía, el vídeo y la música.



Posteriormente se reunirá en San José (California) con los directivos de Cisco, entre ellos su vicepresidente, Michael Timmeny, con quien tratará "iniciativas para fortalecer la incorporación de medios digitales en los procesos educativos", incluidas clases a distancia.



En este encuentro con Cisco también se planteará una estrategia para realizar, de la mano con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), actividades que ayuden a potenciar el Centro para la Cuarta Revolución Industrial inaugurado el pasado 30 de abril en Medellín.



El mismo día, Duque visitará las oficinas de Google en Mountain View (California), donde expertos de la compañía explicarán proyectos de inteligencia artificial, la nube, conectividad y acceso a internet para zonas rurales y remotas.



El presidente y su comitiva cerrarán su jornada en San Francisco con un encuentro con los directivos del fondo de capital de riesgo y promotor de emprendimiento 500 Startups, ante quienes hará una exposición sobre la Economía Naranja, uno de los pilares de su Gobierno, y las prioridades en emprendimiento en Colombia.



En esa cita "se firmará un acuerdo de colaboración entre el Gobierno y 500 Startups para compartir buenas prácticas de inversión de las aceleradoras de Silicon Valley", y luego participará en un coloquio con emprendedores sobre estrategias para atraer inversiones al ecosistema colombiano.



El jueves 9 el mandatario se trasladará a Seattle, en el estado de Washington, para reunirse con el presidente de Microsoft, Satya Nadella, con quien discutirá una alianza estratégica para la transformación digital y para apoyar el Centro para la Cuarta Revolución Industrial.



En Microsoft las conversaciones abarcarán además la democratización de la inteligencia artificial, la seguridad en la nube, los retos y oportunidades para Colombia en la economía digital y la política pública para la promoción de la innovación.



También en Seattle, visitará el cuartel general de Amazon, donde se entrevistará con el presidente de Amazon Web Services, Andy Jassy, para hablar sobre transformación digital, modernización de servicios, comercio electrónico y producción audiovisual.



Para cerrar su agenda, Duque se reunirá con 150 colombianos que trabajan en Amazon. "Nosotros queremos poner a Colombia en el camino hacia una sociedad digital", afirmó recientemente el mandatario, quien aspira a que el país sea un líder de la Cuarta Revolución Industrial en América Latina.



La comitiva del presidente incluye al titular del MinCIT, José Manuel Restrepo; el consejero Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz; los presidentes de iNNpulsa, Ignacio Gaitán, y de ProColombia, Flavia Santoro, y la consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado.



