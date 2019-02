Estas son las nuevas movidas de firmas Red Uno, Penspen y Blueberries

Servicios empresariales, agroindustria y minería son algunos sectores que captan el interés de inversionistas nacionales y extranjeros para los reacomodos accionarios.

La compañía inglesa de ingeniería Penspen, que se especializa en el sector de energía, abrió una oficina en Bogotá FACEBOOK

TWITTER

Como en el primer mes del año, en febrero ya se presentan algunos negocios como la compra de una división de asfaltita por parte de AM Resources Corporation y la de la firma de tecnología Red Uno, por parte de EdgeUno.



A continuación la síntesis de estos negocios recopilada por EL TIEMPO.

Movimiento de ‘holding’ con sus acciones en Productos Familia

Tras una donación del 9,82 por ciento de las acciones de Productos Familia por parte de Valores Industriales (VI) a accionistas de esa compañía de productos para el hogar, el grupo sueco papelero Essity Hygiene & Health AB conserva su 50 por ciento. La otra mitad de la propiedad de Familia queda en manos de VI (16,5 por ciento), Inversiones J. E. A. Sanín Gómez y Cía. S.C.A. (2,6 por ciento) y unos 90 inversionistas minoritarios (30,9 por ciento).

Empresa de ingeniería Penspen abre otra unidad

La compañía inglesa de ingeniería Penspen, que se especializa en el sector de energía, abrió una oficina en Bogotá, tras la adjudicación de un contrato por parte de Cenit, subsidiaria de Ecopetrol. La unidad inició operaciones con una nómina de 10 personas, pero prevé ampliarla en lo que resta de año. La compañía cumple un contrato de inspección de la infraestructura de transporte de hidrocarburos de la filial de la petrolera hasta finales del 2020.

EdgeUno negocia la compra de firma de sistemas Red Uno

Los exejecutivos de firmas de tecnología Lane Patterson (de Yahoo); Aaron Hughes (de Terremark) y Mehmet Akcin (de Microsoft), entre otros, aportaron capital semilla por 500.000 dólares para comprar compañías del sector en Latinoamérica. Además de colocar operaciones en Bogotá, adquirirán, a través de la compañía EdgeUno, la firma Red Uno, que es un centro de datos y proveedor de internet y servicios fundado en Bogotá en 1999.

En asfalto

La compañía canadiense AM Resources Corporation concretó la adquisición, a través de AM Resources S.A.S. (Colombia), del 60 por ciento de una concesión en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander), que es propiedad de Biominerales Colombia, a su vez subsidiaria de la firma Asfaltitas Colombiana.



Biominerales Colombia es controlada en 99,9 por ciento por la ‘holding’ 7779534 Canada, firma que es propiedad de uno de los funcionarios de AM Resources Corporation.



El activo que se traspasa, junto al proyecto ‘LaTigra’, alcanza una producción de 3.000 toneladas mensuales de asfaltita (asfalto) y 298 hectáreas de superficie.

Fusión en cannabis medicinal

Como parte de su entrada al Canadian Securities Exchange (CSE), una de las bolsas valores norteamericana, Blueberries Medical Corporation (BMC) -que fue fundada por inversionistas colombianos para incursionar en el negocio de arándanos y luego en el de cannabis medicinal- adquirió la firma CDN MSolar Corporation, que ya estaba listada en esa plaza bursátil.



Al contrario del mecanismo usual, que es una oferta pública inicial (OPI) para listarse en el CSE, BMC optó por adquirir una empresa inscrita y realizar una fusión inversa. Es decir la compró, luego fusionó las dos compañías y a la resultante la denominó Blueberries Medical Corporation (BMC).

Nuevos socios

Andina Acquisition III –firma que crearon los exdirectores de Crédito Público Julio Torres García y Marjorie Hernández, junto con un grupo de inversionistas extranjeros– logró su objetivo de conseguir 108 millones de dólares en el mercado Nasdaq estadounidense, la segunda bolsa electrónica más grande del mundo.



Tras la operación, los socios fundadores redujeron de 73 a cerca de 16 por ciento su participación accionaria en la holding, pero recibieron más accionistas y una suma para invertir en Colombia y otros países. La operación fue sobre la expectativa de ingresos futuros de negocios que adquirirá Andina Acquisition III en varios sectores.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

ECONOMÍA Y NEGOCIOS