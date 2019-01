Filiales de Ecopetrol y Amazon, entre nuevas grandes firmas del 2018

Durante el 2018, el crecimiento del número de negocios y empresas en el país estuvo a la par del comportamiento del producto interno bruto (PIB), es decir al alza.

Las cifras muestran que Colombia sigue siendo un país en el que en la mayoría de empresas que se constituyen son pequeñas.



Las estadísticas de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras) indican que en los 9 primeros meses del año pasado se crearon 271.582 unidades productivas (sociedades jurídicas y personas naturales), con un crecimiento de 2 por ciento, frente a igual periodo del 2017, cuando se constituyeron 266.008.

En detalle se observó que el número de personas naturales matriculadas (negocios creados con cédulas) tuvo un crecimiento de 2,8 por ciento, al pasar de 209.979 a 216.026 unidades. En tanto, en sociedades jurídicas se registró un leve descenso, del 0,9 por ciento, al pasar de 56.109 a 55.556.



No obstante, las 100 primeras empresas aportaron 254.000 millones de pesos, que representaron 13,3 por ciento del total de los activos generados ($ 1,9 billones) por las 271.582 unidades productivas creadas en dicho lapso.

Se trata de empresas con activos entre 850 millones de pesos y 57.300 millones de pesos. Por tanto, el 86,7 por ciento de los activos ($ 1,6 billones) de las nuevas empresas los aportaron las más pequeñas.

Advertencia al Gobierno

Las cifras son contradictorias porque si bien indica una buena disposición al emprendimiento, algunos de ellos están ‘condenados’ a seguir siendo de talla baja.



Y es que organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ya le han advertido al Gobierno que regular en función del tamaño de las empresas no es idóneo y, por ejemplo, en el caso particular de Colombia se les obliga a contratar aprendices cuando tienen más de 15 empleados, lo que las incentiva a permanecer pequeñas, a pesar de que quieran ser más productivas.



La CAF agrega que a medida que los incentivos a la innovación se focalizan en empresas pequeñas, esto no las lleva a aumentar la escala de producción porque se expondrían a regulaciones más costosas.



Por su lado, Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, gremio que representa a las mipymes, afirma que si bien un alto número de compañías en el país han nacido siendo pequeñas, igual que en el resto de Latinoamérica, independiente de su tamaño deben constituirse acompañadas de última tecnología, planes productivos definidos y valor agregado, dado que si no es así las de menos activos son las más susceptibles de cerrarse al poco tiempo.

“Lo importante son las expectativas que los socios estructuren para un crecimiento sostenible de las nuevas empresas”, agrega.



Sin embargo, según analistas, no deja de ser ventaja en Colombia que la constitución de ellas está tomando 11 días, 20 menos que el resto de América Latina, como indican estadísticas de la Ocde, club de buenas prácticas al que Colombia ingresó en mayo del año pasado.



Mientras que el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, dice que las cámaras de comercio han focalizado su labor en diseñar programas y servicios que mejoren el ambiente para los negocios, mediante la disminución de trámites. Por ejemplo, agrega, los procedimientos de registro de una nueva compañía bajaron de 17 a 8.

Las más grandes

Las empresas del orden público y privado, por igual, hacen el esfuerzo monetario para crear las compañías de mayores activos en Colombia.



La mayor empresa creada entre enero y septiembre del 2018 fue Aguas de Florencia, con activos por 57.300 millones de pesos, seguida de Safat y Compañía, en el Valle, con 15.124 millones de pesos y enfocada en servicios de administración empresarial.

Luego de 25 años como operador del servicio de acueducto y alcantarillado en la capital del departamento de Caquetá, la empresa Servaf terminó su contrato y el municipio creó una compañía de naturaleza pública para prestar estos servicios públicos.



En el top de las 100 empresas más grandes que debutaron en ese periodo también está Ecopetrol Energía, que en 99 por ciento es de Ecopetrol (1 % es de Andean Chemicals, sociedad extranjera filial).



De esa manera, la petrolera inició la comercialización local de energía eléctrica para sus propias empresas y bajó costos porque está negociando directamente con los generadores, y no como hasta antes, que lo hacía a través de operadores en cada zona del país en donde tiene negocios. Ecopetrol consume cerca de 836 megavatios de energía para todas sus operaciones.

Nuevas en varias ciudades

Igualmente, fue creada, en Medellín, la firma Generadora Santa Rita, para operar una microcentral de energía ubicada en el municipio de Andes, Antioquia, con activos por 11.855 millones de pesos.



También fue constituida la empresa Royal Betting Solutions, que suscribió con Coljuegos un contrato de concesión con el fin de operar plataformas de suerte y azar por internet y realizar apuestas sobre eventos deportivos, bajo el dominio Apuestalo.co.



También se cuenta entre las 100 más grandes creadas en los 9 primeros meses del 2018, Amazon Data Services, filial de la compañía de comercio electrónico Amazon, con un capital de 900 millones de pesos, que se centra en el manejo de datos y servicios en la nube.



