'Heineken será producida en Colombia': Central Cervecera

Tras una inversión superior a los 400 millones de dólares en la planta de Sesquilé (Cundinamarca) y en su operación, la Central Cervecera de Colombia (CCC), empresa de Postobón y de la chilena CCU, lanzó la cerveza Andina, marca nacional para desplegar una estrategia comercial con la que busca llegar al 15 por ciento en el mercado cervecero.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de CCC, Mauricio Medina, reveló que no solo este producto será una de sus herramientas, sino que las otras cervezas que hoy se importan para distribuir, incluyendo a Heineken, serán producidas en su mayoría en esta nueva fábrica.

¿Cómo fue el proceso de la nueva marca y la nueva planta?



Inició hace cuatro años, en los cuales el cual Central Cervecera de Colombia ha ido desarrollando un portafolio de siete marcas y unas capacidades de producción. El nacimiento de Andina es fruto de ese trabajo, el cual se investigó con consumidores y clientes. Y por el lado productivo, hemos venido desarrollando la capacidad de la construcción de la cervecería, que antes de enero está en operación.



¿Nace con la capacidad de 3 millones de hectolitros?



Sí y básicamente nuestro reto es ocuparla.



¿Y lo harán solo con la marca Andina, o prevén lanzar nuevas marcas?



Todas las marcas actuales van a participar en esa capacidad.



¿Es decir que las otras cervezas se producirán localmente?



Sí. Gradualmente iremos incorporando la producción local de las marcas que hoy estamos importando. No serán todas, pero la gran mayoría estarían siendo producidas localmente.

¿Incluyendo Heineken?



Incluyendo Heineken, que tiene presencia en 192 países con unos estándares de calidad únicos que en ningún momento ponen en riesgo la gran calidad que transmite en su producto y en su imagen. Entonces vamos en su momento vamos a tener todos los estándares internacionales de Heineken.



¿Y de la capacidad total de la planta, cuánto tendrá Andina, Heineken y las otras marcas?



El mercado es dinámico y en eso tenemos una capacidad suficiente para arrancar este proceso e irlas incorporando. Será un proceso de los próximos meses y años.



¿Aprovecharán más el patrocinio de Heineken a la Champions League para impulsar el consumo en el país?



Definitivamente Heineken tiene varias plataformas de comunicación de gran valor. Una es la Champions League y otra la Fórmula Uno. Desde el punto de vista local siempre estaremos incorporándolas y harán parte de nuestras actividades de comunicación, de consumidor o promocionales. Seguiremos el camino de seguir incorporando esas plataformas globales.



¿También producirán la marca Molson Coor's?



Sí. Molson Coor's tiene un acuerdo con la competencia para la producción de sus marcas en Colombia y en el cual en esta fase hacemos la distribución y comercialización. Cuando se extinga el contrato que ellos tienen empezaremos a producirla.



¿Qué características tiene la cerveza Andina?



Iniciamos hace tres años a mirar las necesidades de los colombianos pero también a mirar lo que somos como país. Tradicionalmente ha habido marcas apalancadas en las regiones, pero queremos construir una marca de país, anclada en el valor fundamental que tenemos, que es la diversidad. Es hecha por manos colombianas. Es una cerveza que no le cansa cuando la consume y tiene un balance perfecto en amargo y en cuerpo.

La nueva cerveza Andina es la apuesta de producción local con la que Central Cervecera de Colombia, comienza a desplegar su competencia en el mercado cervecero, dominado por Bavaria. Foto: Cortesía Central Cervecera de Colombia

¿Falta algún monto de inversión por ejecutar?



No. Fue de un poco más de 400 millones de dólares, no solamente en la cervecería, sino también en la operación de Central Cervecera. Es una inversión que no existía en los últimos 10 años en el sector de bebidas o alimentos en Colombia.



¿Cuándo lograrán el 15 % de cuota de mercado?



Nuestro objetivo es llenar la capacidad instalada que tenemos, que hoy es de 3 millones de hectólitros sobre 23 millones. Lo queremos lo más pronto posible, pero este es un proceso dinámico, que nos toma en un buen momento de confianza que podría existir en el país.



¿Qué tan dura será la competencia?



El nacimiento de Central Cervecera tiene un gran objetivo, y es dinamizar el mercado de la cerveza en Colombia. Ese ha sido nuestro norte y el trabajo que hemos orientado hacia nuestros clientes y consumidores. Definitivamente es un mercado es muy interesante. Hemos desarrollado capacidades durante estos últimos cuatro años desde el punto de vista comercial, de entendimiento del consumidor y de los canales.

Eso nos inspira y nos da una gran confianza de cómo vamos enfrentar este ambiente competitivo hacia delante.

Crecimiento y volumen, salida al IVA plurifásico

Aunque el nuevo IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas, aprobado en la reforma tributaria, genera un impacto en el negocio, el presidente de Central Cervecera de Colombia, Mauricio Medina, dice que ante la nueva norma se adaptaron y lo harán a lo que viene.



“Nuestra expectativa está más orientada al crecimiento. Tenemos una gran capacidad de crecer por nuestra capacidad instalada, la experiencia que hemos adquirido y por la calidad y proyección de nuestras marcas. Creemos que habrá un gran desarrollo en volumen que nos va a ayudar”, señaló.



Y agrega que hay bastante espacio para crecer el consumo, factor en el que Colombia tiene un tamaño medio hacia abajo, cercano a los 48 litros per cápita, mientras que en los grandes países consumidores es de más de 145 litros. “En el fondo, estamos más concentrados en eso que en las desviaciones que se dan en un proyecto. Somos positivos hacia lo que estamos enfrentando”, recalcó.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu​