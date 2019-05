Consejos para viajeros de Avianca ante demoras en vuelos

Con el 52,4 por ciento del transporte de pasajeros en el 2018, muchos serán los colombianos que tendrán tropiezos, ante el mes (hasta el 7 de junio), en el que la aerolínea estará impactada por las obras en el Aeropuerto ElDorado.



En esa terminal aérea se cerrarán, a partir de este miércoles, 7 de las 16 posiciones de parqueo en una de las plataformas domésticas para adelantar obras de mantenimiento de 21 losas y así mejorar sus condiciones. Esto solo afectará la operación de Avianca, teniendo en cuenta que esta transportadora, al entregar el puente aéreo en Bogotá, pasó al sitio que hoy es objeto de reformas en su infraestructura.

Si usted es viajero ¿qué hacer?

El jefe de operaciones de Avianca, Juan Carlos Almanza dijo a EL TIEMPO que las obras se han venido realizando desde hace 6 meses y es la tercera tanda de afectaciones, pero la de ahora será la más larga: 35 días.



Los pasajeros deben saber que:



1. Podrán tener algunas incomodidades.



El plan de contingencia establecido por la compañía, incluye la medida de habilitar terminales que están más lejos de los lugares en los que se encuentran los viajeros dentro del terminal. Por lo tanto, será necesario hacer desplazamientos en buses al interior de la pista.



2. Puntualidad.



Almanza recomienda que se continúe llegando al aeropuerto con la misma puntualidad, como si no existiera riesgo de retraso. En algunos casos, los vuelos serán abordados, pero tendrán demora en los tiempos de rodaje hacia el sitio de parqueo para el despegue o la llegada.



3. Fines de semana.



De acuerdo con el jefe de operaciones de Avianca, en este miércoles, cuando arrancó la afectación por las obras, el impacto en los retrasos aún no es alto. Sin embargo, Almanza advierte que en vuelos programados para horas de la tarde y en los de los viernes, la situación puede ser más compleja.



4. ¿Cuántos vuelos?

​

Entre 5 y 10 por ciento de toda la operación de Avianca podría verse afectada con demoras que superan los 15 minutos. En horas de la tarde, los tiempos de espera, en promedio, podrían alargarse entre 30 y 40 minutos.



5. ¿Nacionales o internacionales?

​

La mayoría de vuelos afectados serán los nacionales, pero no se descartan efectos en algunos de los internacionales.



6. Revise la información con frecuencia.

​

Además de llegar a tiempo al aeropuerto es clave que las personas se mantengan al tanto de la información que está actualizando la aerolínea a través de su página web y de las redes sociales.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS