Avianca Brasil se declara en bancarrota

Avianca Brasil, la cuarta mayor aerolínea de ese país, pidió el martes la protección por bancarrota y dijo que podría tener que cancelar vuelos entre el 10 y el 31 de diciembre, lo que afectaría a 77.000 pasajeros, por la amenaza de que le quiten 14 aviones, según documentos que vio Reuters.

La aerolínea, cuya razón social es Oceanair, y que es independiente pero comparte propietario con Avianca Holdings, de Colombia, dijo que se está declarando en bancarrota por los altos costos de combustible y las demandas que amenazan a parte de sus aviones.



Las acciones de acciones de Avianca Holdings caían un 1,5 % en la bolsa colombiana hacia las 3:15 p.m., llegando a su punto más bajo del año y con una desvalorización superior al 35 por ciento en lo que va del año.



Pero cuando se conoció la noticia y por alguna relación errónea que hubo en los mercados al ligarla con Avianca Holdings, el ADR de esta última alcanzó a caer 28 por ciento en Estados Unidos, momento en el cual fue suspendida la negociación de los títulos, mientras que en Colombia la acción alcanzó a a caer un 17 por ciento producto de dicha situación.



En vista de esta noticia, Avianca Holdings explicó de nuevo al mercado la situación, señalando que Oceanair utiliza comercialmente el nombre de Avianca Brasil, en virtud de un acuerdo de licencia de uso de nombre que celebró con Aerovías del Continente Americano S.A..



"Como es su deber y fiel a su responsabilidad, Avianca Holdings S.A. y sus compañías subsidiarias velarán por la protección de sus derechos contractuales y de su marca", recalcó.



El viernes pasado se conoció que la empresa, cuyo razón social es Oceanair, podría perder 11 aviones, o casi el 20 por ciento de su flota, tras una orden judicial por presunta demora en los pagos de arrendamiento, según informó el viernes el diario local Valor. La demanda puede ser apelada.



Según este medio, las compañías de 'leasing' BOC Aviation y Constitution Aircraft presentaron el reclamo. Al menos algunas de las aeronaves involucradas en la causa son Airbus A320, agregó el periódico.



Avianca Brasil no cotiza en bolsa y es independiente de la más conocida y pública

Avianca Holdings SA, con sede en Colombia. Pero ambas aerolíneas son propiedad del conglomerado controlado por el empresario Germán Efromovich, un inversor aeronáutico nacido en Bolivia, quien hace dos semanas obtuvo un préstamo de 456 millones de dólares de la gigante aérea United Continental Holdings.



Efromovich endosó sus acciones en Avianca Holding como garantía del préstamo. La filial colombiana de Avianca es más grande y más rentable que su contraparte brasileña, pero también tiene un monto de deuda muy superior.



No estaba claro cómo Efromovich gastará el dinero prestado, pero si no logra sanear su deuda podría allanar el camino para que United tome control de la colombiana

Avianca.



United, la tercera aerolínea de Estados Unidos, ya se ha expandido en Latinoamérica a través de la alianza con Avianca y la panameña Copa, pero lograría un acceso sin precedentes al mercado de la región si obtuviera la participación mayoritaria en Avianca.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS CON INFORMACIÓN DE REUTERS