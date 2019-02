Gobierno propone estudiar ley del plan de desarrollo en 4 bloques

Durante el segundo día de debates del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que las discusiones de realizarán en cuatro bloques.



Además, indicó que en la semana del 20 de marzo se debatiría la primera ponencia del proyecto de ley.

FACEBOOK

Las discusiones iniciaron este miércoles en el Salón Elíptico del Congreso con varios parlamentarios indicando que los postulados del plan son importantes.



“Este país es el cuarto más desigual del mundo y tenemos que avanzar en equidad, y celebro que uno de los grandes capítulos es de esta materia”, dijo Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador.



Y agregó que ya se presentaron varias proposiciones para mantener los subsidios de energía y gas a los estratos más bajos, tal y como confirmó el presidente Duque que se haría. Igualmente, varios congresistas señalaron que los aportes de trabajadores independientes no se aumentarán.



Incluso, el debate sobre los comparendos por comprar empanadas en la calle se tomó las discusiones: “La ruta es la formalización; la informalidad acá oscila entre el 50 y 60 por ciento. Por eso, presentamos un proyecto de ley que aclare ese artículo del Código de Policía (...). La formalización y no la persecución debe ser el hilo conductor en la materia”, añadió Cepeda.



Por su parte, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, celebró que las promesas de campaña de Iván Duque están todas reflejadas en el PND.



De otro lado, sobre la propuesta de cambiar la fórmula para calcular los impuestos de los licores, varias bancadas políticas propusieron ajustarla y llegar a un consenso entre la industria y los departamentos.



Esto, sí se tiene en cuenta que ahora solo se calcularía con los grados de alcohol de cada producto, y dejaría de tener el componente 'ad-valorem' que define el Dane cada año.



El componente de la paz no se escapó de las deliberaciones en el Capitolio, ya que algunos congresistas consideran que en la implementación del acuerdo con las Farc no se están cumpliendo los mandatos de otras leyes y actos legislativos, que deben materializarse en los planes de desarrollo.

Los bloques propuestos Minhacienda

- Emprendimiento (37 artículos relacionados, entre otros, con agricultura y transporte).



- Legalidad (46 artículos relativos a medioambiente, minas y energía).



- Equidad (48 artículos, entre otros, sobre temas laborales y de salud).



- Económicos (44 artículos que tienen que ver con el Banrepública, el Minhacienda y Planeación Nacional.



