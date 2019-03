8,5 millones son las operaciones 'on line' que hacen los clientes

La carrera del sistema financiero por atraer un mayor número de clientes a las plataformas tecnológicas, para ganar en eficiencia, bajar costos y reducir el efectivo, es diaria.



Aplicaciones para hacer pagos desde cualquier equipo electrónico; mecanismos para obtener créditos al instante y herramientas que hacen más seguras las compras por internet son apenas una muestra de los sistemas con los que buscan romper la resistencia de millones de clientes, que aún se niegan a usar la tecnología y prefieren soportar largas filas en las sucursales físicas, incluso para averiguar el saldo de las cuentas.

Jorge Gómez Pizano, experto de la compañía tecnológica Unisys, narra su propia experiencia para indicar que, por fortuna, la banca digital está transformando vidas, sin negar que aún hay problemas de por medio.



“Hace pocos días debía realizar un pago a una entidad donde no tengo cuenta y cuya estrategia ha sido la de transformarse digitalmente 100 por ciento. Sin embargo, por problemas con la banca ‘online’ de mi entidad, tuve que realizar un retiro e ir a otra en convenio a realizar la consignación. El proceso fue desgastante e ineficiente de principio a fin. Primero, el banco que tenía problemas con su portal transaccional me informó a través de su línea de atención una excusa: “Estamos trabajando para brindarle un mejor servicio…” y a la pregunta ¿Cuándo queda resuelto?, la respuesta fue vaga y no comprometía una fecha u hora”.

Además, al llegar a la oficina a realizar la operación, las cosas no pudieron ser peor para este usuario porque la sucursal estaba llena y no pasaron menos de 45 minutos antes de ser atendido. “Los procesos internos hacen que los cajeros tengan que realizar múltiples tareas que les implica pararse de su puesto, esperar a que venga otro funcionario a dar su aprobación con una clave, esperar a que alguien firme un cheque, entre otros procesos que solo indisponían a los que teníamos el infortunio de tener que acceder a una atención personalizada”, asevera.

Sin cifras precisas

No hay un dato exacto de cuántos de los cerca de 28 millones de colombianos bancarizados son usuarios de los canales electrónicos.



Sin embargo, al interior de los bancos los calculan en 30,3 por ciento, es decir 8,5 millones.



Entre tanto, las estadísticas de 9 de las entidades bancarias más representativas del sistema, indican que en conjunto sus clientes virtuales suman unos 10,2 millones. Por ejemplo, en Bancolombia se acercan a 3,5 millones de personas; Davivienda cuenta con 2,6 millones; el Banco de Bogotá con casi 1,1 millones; y BBVA Colombia, con 1,2 millones.



“En Scotiabank Colpatria tenemos cerca de 800 mil clientes digitales que usan todos los canales, entre app, ‘web’ y PSE. Los perfiles, por lo general se encuentran entre los 24 años y 36 años, con niveles socioeconómicos entre estrato 3, 4, 5 y 62”, dijo un representante de la entidad financiera.

Las transacciones

El director de estrategia de BBVA Colombia, Germán Rodríguez, dice que la mitad de los clientes acceden a las plataformas y desde los móviles, por lo que las operaciones electrónicas ante el organismo financiero crecen a una tasa anual de 50 por ciento.



Además, agrega que el 70 por ciento de ellos realizan transacciones y adquieren productos desde esos canales. “La estrategia es luchar contra los comportamientos de los colombianos al momento de relacionarse con la banca y retarlos haciéndolos conscientes de ello”, añade.



Según el informe de operaciones monetarias y no monetarias más reciente de la Superintendencia Financiera, BBVA lideró el uso de aplicaciones en el segundo semestre de 2018, y sus clientes efectuaron el 32 por ciento de las operaciones allí.



