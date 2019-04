4 millones de jóvenes están vinculados a emprendimientos

En Colombia, el panorama del emprendimiento juvenil se ha ido consolidando con mayor fuerza. El apoyo de algunas propuestas por parte del Gobierno, como Apps.co, iNNpulsa, Fondo Emprender, Ventures, Cultura E, Tecnoparques, Bancoldex, ParqueSoft, HubBog, Apps.co, Colciencias y Mprende, entre otras, han sido una gran ayuda.



También, los programas destinados a apoyar la financiación de estos jóvenes y, los distintos concursos, ferias, misiones comerciales, conferencias y talleres sobre emprender.

Durante el 2018 se registraron de manera formal en las Cámaras de Comercio 168.380 empresas creadas por emprendedores jóvenes. Y los sectores que prefieren los emprendedores para arrancar su idea de negocio son los servicios con un 43,9 por ciento, comercio 38,9 por ciento y la industria, con el 9 por ciento.



Según, el reporte GEM (Emprendimiento Global Monitor Colombia) la actividad empresarial temprana de jóvenes entre los 18 y 24 años fue de un 17 por ciento y la de aquellos entre 25 y 34 años está en 24,3 por ciento.

El otro panorama

La discontinuidad empresarial, es decir, que la idea de negocio se ve interrumpida, en los jóvenes entre 18 y 24 años es de 2,8 por ciento y de 5,5 por ciento, para el rango entre 25 a 34 años, datos que arroja el monitoreo del reporte GEM.



“Los emprendedores juveniles deben sobrevivir al ‘valle de la muerte’, una expresión un poco negativa pero que evidencia una realidad y que hace referencia a un periodo de tiempo, el cual oscila entre los 2,5 y 5 primeros años de operación de las empresas, donde existe un alto riesgo de crisis”, dice Ignacio Gaitán, gerente general de iNNpulsa.



Por lo tanto, la misma investigación de la firma anterior, revela que las razones por las que se da la salida de un negocio es la falta de rentabilidad con un 35,6 por ciento, las dificultades para financiar son del 16,1 por ciento y el 48, 3 por ciento, corresponde a la venta, identificación de otra oportunidad y jubilación, entre otros.

“Los jóvenes hoy deciden ser empresarios por múltiples razones, pero la principal es que su plan de carrera personal y profesional no está basado en la permanencia por un periodo largo de tiempo en una posición y en una empresa” explica Rodrigo Varela, líder del reporte GEM.



Asimismo, según Confecámaras, en Colombia después de cinco años, tres de cada 10 empresas creadas sobreviven.



“Es fundamental aprovechar el talento de los jóvenes para identificar y explotar oportunidades de mercado, en sectores o segmentos, en los que sea posible establecer una ventaja competitiva” afirma Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras.

“Un emprendedor joven tiene que tener presente que el camino del emprendimiento representa muchos retos diarios, que pondrán a prueba su determinación. Por ejemplo, la disciplina y la versatilidad”, asegura Édgar Sánchez, director de la consultora EY Colombia.



El 55 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 24 años en temas de servicios, prefieren llegar al consumidor directamente, razón por la cual, al buscar un intermediario, puede ser más costoso y menos rentable.

Los retos del emprendedor juvenil

Los desafíos que puede tener un emprendedor juvenil, son los siguientes:



1. El fracaso: Un tema que abarca a todo empresario, y a su vez, se puede enfocar también como una oportunidad para reinventarse y descubrir cosas nuevas.



2. Confianza: Muchas veces los clientes, proveedores o financiadores no toman de forma seria las propuestas e iniciativas que muestran los jóvenes emprendedores. Los ven carentes no solo de experiencia, sino también de seriedad.



3. Redes empresariales: el no tener un adecuado sustento para las ideas de negocios que quieren emprender los jóvenes causa problemas en ese proceso, pues no tener un respaldo o quién les abra caminos es un reto que se ve muy seguido en este panorama.



4. Formación empresarial: Durante los primeros años de carrera, los jóvenes todavía no han tenido un recorrido, es decir, una experiencia que permita una buena orientación para su propia empresa.







YOLANDA ISABEL AMAYA M.

@yolandaamaya_04